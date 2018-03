Amber Heard laat zich niet tegenhouden door een botbreuk: "Etentjes met vrienden gaan voor" MVO

16 maart 2018

12u03 0 Celebrities Amber Heard heeft een bot in haar been gebroken. Waar ze de blessure heeft opgelopen, heeft de actrice niet bekendgemaakt.

Amber deelde donderdag twee foto's op Instagram. De eerste was gemaakt bij een dokterspost of in een ziekenhuis. Ze draagt er een schort op en leunt op krukken. "MRI-chic op krukken", schrijft ze bij het kiekje. Later deelde ze een nieuwe foto van zichzelf op krukken, deze keer omringd door een groep vriendinnen, met daarbij de boodschap: "Laat een gebroken bot nooit een goed etentje verpesten."

Alhoewel het er op de foto's naar uitziet dat ze niet op haar rechterbeen kan steunen, lijkt Amber geen gips te hebben gekregen. Ze vertelt in de posts niet welk bot ze heeft gebroken.

