Amber Heard: "Johnny dreigde verschillende keren me te doden en hield me onder verdoving” MVO/SDE

20 juli 2020

14u48

Bron: ANP 6 Celebrities Johnny Depp (57) heeft meermaals gedreigd om zijn ex-vrouw Amber Heard (34) te doden. Dat claimde de actrice maandag tijdens haar getuigenis aan het begin van de derde week van de veelbesproken rechtszaak tussen Johnny Depp en ‘The Sun’. Ook zou de dokter van Depp haar verdoofd hebben.



Amber beschuldigt Johnny van zowel verbale als fysieke mishandeling. Hij zou tegen haar hebben geschreeuwd en gevloekt, haar hebben bedreigd en haar bovendien hebben geslagen en geschopt. Ook deelde hij kopstoten uit en verstikte hij haar. “Sommige incidenten waren zo ernstig dat ik bang was dat hij mij zou doden”, vertelt ze nu tijdens de tiende procesdag. “Opzettelijk of doordat hij gewoon de controle zou verliezen en te ver zou gaan.”

Johnny legde de schuld van zijn acties volgens Amber niet bij zichzelf. Hij sprak vaak in de derde persoon en had het dan over “het monster”. Johnny heeft een “uniek vermogen om zijn charisma te gebruiken en een bepaalde indruk van de werkelijkheid over te brengen”, vertelt de actrice. “Hij is erg goed in het manipuleren van mensen.”

Koning

In het begin van hun relatie was Johnny nog “hartelijk, warm en charmant”. Het voelde voor Amber alsof ze “een koning” datete. Dat veranderde door de jaren heen, zo gaat Amber verder. Volgens de actrice kon Johnny het niet hebben dat iemand nee tegen hem zei. “Ik heb het geprobeerd, maar dat ging niet goed. Als hij weer in zo’n bui was, sprak hij op een gewelddadige en duistere manier. Dan zei hij dat de dood de enige manier was waarop onze relatie kon eindigen.”

Ik wil niemand een leugenaar noemen, maar ik zeg dat ze er niet bij waren. Amber Heard

Amber dacht echter dat ze Johnny ‘beter’ kon maken en van zijn verslavingen af kon helpen. “Ik denk dat dat de enige reden is dat ik ben gebleven, in de hoop dat hij zou veranderen, maar ook vanwege de verantwoordelijkheid die ik voor hem voelde.”

Medicatie

De ondervraging komt daarna op Ambers vermeende drug- en medicatiegebruik. Volgens de advocate van Depp nam de actrice tijdens haar huwelijk met de acteur verschillende soorten “erg zware geneesmiddelen.” Volgens Amber kreeg ze die voorgeschreven door dokter Kipper, de arts van haar voormalige echtgenoot. Zowat haar hele volwassene leven neemt ze al Provigil - een middel tegen slaapproblemen. “Maar Johnny’s dokter schreef me een lange lijst geneesmiddelen voor. Om me verdoofd te houden.”

Verder ontkent de actrice dat ze een zware druggebruiker is: “eerder een zeldzaamheid”. Dat wordt echter ontkracht door de transcriptie van een gesprek tussen dr. Kipper en Amber: “Ik ben in de war", zegt de dokter. Als Amber zou geloven dat hun relatieproblemen het gevolg waren van Depps druggebruik, waarom zou ze dan zelf drugs nemen, vraagt hij zich af. Volgens Amber kreeg de dokter echter foute informatie van haar ex.

Controlefreak

Volgens Amber was dat Depp extreem controlerend tijdens hun relatie. Als voorbeeld daarvan haalt ze een incident aan waarbij hij haar auto naar de garage stuurde voor onderhoud, zodat ze rondgereden moest worden door zijn personeel - weer een vorm van controle volgens Amber. Volgens haar statement had ze daardoor 3,5 jaar geen auto. Advocate Laws stelt zich daar echter vragen bij. Niet alleen had Heard andere manier om zich te verplaatsen dan via het personeel van Depp, ook was de actrice financieel onafhankelijk. In principe had ze dan ook zelf de rekening kunnen betalen waardoor ze weer toegang kreeg tot haar auto. Dat wijst de actrice echter van de hand, aangezien Depp om de herstellingen vroeg én het om veel geld ging.

De afgelopen dagen meldden erg veel getuigen dat het eigenlijk Amber was die de ruzies begon. De actrice houdt echter vol dat dat niet zo is. “Ze waren er niet bij.” Of dat dan wil zeggen dat de getuigen liegen? “Ik wil niemand een leugenaar noemen, maar ik zeg dat ze er niet bij waren.”

Ik heb hem geen vuistslag gegeven, maar wel geslagen. Amber Heard

Vuistslag of geslagen?

Het hof luistert vervolgens naar de audio-opname waarin Depp z'n vrouw ervan beschuldigt hem geslagen te hebben: “You punched me”. Dat ontkent Amber - al komt het nu aan op semantiek. Volgens de actrice heeft ze haar echtgenoot geen vuistslag gegeven (‘punched’), maar hem wel geslagen (‘hitting’). Iets minder agressief dus. Als verklaring voor die klap legt ze uit dat Depp “bijna elke nacht” moest overgeven, en dat ze dan z’n gezicht draaide zodat hij “niet zou stikken. Ik maakte me zorgen om z'n leven." Het zou “een van de vele redenen” zijn waarom ze hem toen sloeg.

Ook Ambers vorige relatie, met Tasya van Ree, komt aan bod. Tijdens die relatie werd Amber gearresteerd voor geweldpleging. Maar de actrice ontkent dat het een gewelddadige relatie was. “Helemaal niet. Het was een van de meest vredige relaties ... We kwamen erg goed overeen."

Vingertopje

Johnny en Amber waren tussen 2015 en 2017 getrouwd. De acteur heeft de Britse tabloid aangeklaagd omdat hij in een artikel uit 2018 een vrouwenmishandelaar werd genoemd. Hij ontkent dat en vindt dat de krant dat niet hard kan maken en eist bovendien een forse schadevergoeding.

Johnny claimt dat juist Amber gewelddadig was en toonde dat vorige week onder meer door foto’s te tonen van hun vernielde keuken na een uitbarsting van de actrice. Ze zou een wodkafles naar hem hebben gegooid, waarbij Johnny het topje van een vinger verloor.

