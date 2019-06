Amber Heard en Johnny Depp zijn niet de enigen: dit waren de pittigste vechtscheidingen van Hollywood MVO

15 juni 2019

10u00 0 Celebrities De liefde duurt jammer genoeg niet altijd even lang, en zeker niet in Hollywood. De laatste maanden vechten acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard hun scheiding uit in de rechtszaal én in de media, maar zij waren zeker niet de eersten die hun ex door het slijk sleurden.

1. Amber Heard & Johnny Depp

Het gebakkelei tussen Johnny Depp (55) en Amber Heard (33) houdt maar niet op. De voormalig geliefden maken elkaar al maanden het leven zuur en daaraan lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Volgens Heard liegt Depp er namelijk flink op los en heeft hij onder ede in de rechtbank pertinente onwaarheden verkondigd.

Amber en Johnny zijn al tijden verwikkeld in een rechtszaak, waarin beide elkaar beschuldigen van laster. Volgens Amber heeft haar ex niet de waarheid verteld in de rechtszaal, over een bepaald moment wanneer de twee ruzie hadden.

Volgens Amber kloppen de telefoongegevens niet die in de rechtszaal gepresenteerd zijn. Zo zouden er tijdstippen ‘veranderd’ zijn ten tijde van de ruzie die uiteindelijk fataal bleek te zijn voor hun huwelijk. Heard beweert dat Depp toentertijd zowel verbaal als fysiek agressief zou zijn geweest, terwijl videobeelden zouden uitwijzen dat Depp hun toenmalige echtelijke woning de betreffende avond al had verlaten voordat er gebeld werd naar het alarmnummer 911.

Johnny’s advocaat Adam Waldman ziet het anders. “Mevrouw Heard zegt dat ze zich niet monddood wil laten maken. Maar houdt zich vervolgens een aantal maanden stil als blijkt dat dat ze ten onder gaat aan een berg aan bewijs van onze kant. Datzelfde geldt voor haar assistenten, die zich 3 jaar lang bezig hebben gehouden met het leveren van valse bewijzen richting mijn cliënt. Maar waar zijn die types nu gebleven? Mevrouw Heard probeert nog steeds een slaatje te slaan uit de hele #metoo beweging, waarmee ze de daadwerkelijke slachtoffers in een kwaad daglicht zet.”

Afgesneden vinger

Het gaat nog verder. Johnny geeft Heard de schuld van een verwonding die hij enkele jaren geleden opliep aan zijn hand. Hij moest het topje van zijn vinger er destijds terug aan laten naaien, omdat het volledig was weggesneden. In 2015, toen Johnny volop bezig was met de opnames voor ‘Pirates Of The Caribbean’, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. De wonde ging namelijk tot op het bot. Volgens bronnen op de set vond het ongeluk echter niet tijdens de opnames plaats, maar in Johnny’s vrije tijd. Depp bleef volhouden dat het een setongelukje was, maar zijn toenmalige vriendin, Amber Heard, beweert iets anders.

Zij meende dat Depp zijn verwonding zelf had toegebracht, door een telefoon kapot te slaan tegen een aanrecht terwijl hij haar probeerde aan te vallen. Heard beschuldigde Depp al meermaals van huiselijk geweld, en de rechtszaak tussen de twee loopt nog steeds. Depp blijft namelijk met nieuw bewijsmateriaal komen, waarmee hij haar beweringen wil weerleggen. In een openbaar verslag van hun proces staat zijn statement te lezen. “Ze gooide een fles wodka naar me, omdat ik haar had gevraagd om een voorhuwelijkscontract te tekenen”, verklaart hij. “Het was één van vele flessen die ze gooide, maar in dit geval sneed ik me aan de scherven. Het topje van mijn vinger was volledig afgesneden. Ik moest drie operaties ondergaan om mijn vinger te reconstrueren. Ik vreesde voor mijn vinger, mijn arm, en mijn leven.”

Daarnaast is hij er zeker van dat zij een nepverhaal over zijn vinger aan de media gelekt heeft, om ervoor te zorgen dat de publieke opinie in haar voordeel zou werken. Ondertussen zijn de twee er nog altijd niet uitgeraakt er moet er nog een verdict van de rechter vallen.

2. Katie Holmes & Tom Cruise

De echtscheiding tussen actrice Katie Holmes en Scientology-gezicht Tom Cruise hield heel wat in, zeker vanwege zijn sterke banden met de sekte.

Holmes wilde zo snel mogelijk alimentatie en het volledige hoederecht over haar dochter, nadat ze de scheiding had aangevraagd in 2012. “Katie en Tom kunnen de zaak niet langer buiten de rechtbank regelen”, klonk het al snel bij advocaten. Insiders waren ervan overtuigd dat de actrice een spoedprocedure op gang wilde trekken omdat ze er zeker van was dat de 50-jarige acteur zou weigeren om mee te werken. “Misschien heeft het wel met de media te maken”, speculeerde men. “Katie diende de papieren anoniem in, iets wat wel vaker gebeurt bij celebs. Maar het is wél zeer uitzonderlijk dat ze een spoedprocedure eisen. Dat doen ze niet omdat ze er de media buiten willen houden. Katie en Tom krijgen nu een open zitting, waardoor iedereen zomaar naar de rechtbank kan gaan als nieuwsgierige.”

Geen contact met dochter

Tom heeft zijn dochter sinds de scheiding niet meer gezien. De ‘Mission Impossible’-acteur heeft al 6 jaar niet meer naar Suri omgekeken, omdat ze zijn spirituele overtuiging niet deelt. De breuk met zijn familie zou zijn eigen keuze zijn, omdat Suri geen deel uitmaakte van Scientology, de machtige sekte waarvan Tom al tientallen jaren het boegbeeld is. Nochtans heeft Cruise het recht om zijn ondertussen 12-jarige dochter 10 dagen per maand te zien, ook al kreeg Holmes de volledige voogdij toegewezen. Hij doet alleen geen beroep op dat recht, omdat Scientology neerkijkt op personen buiten de religieuze beweging.

“Het is jammer,” zeggen bronnen dichtbij de acteurs. “Maar het is zijn beslissing. Al zijn veel vrienden en familieleden van Katie het erover eens dat Suri beter af is zonder hem als negatieve invloed.” Katie daarentegen gebruikte de afgelopen 6 jaar net om meer tijd door te brengen met haar gezin. Dit jaar maakte ze haar relatie met acteur Jamie Foxx openbaar, na jarenlange speculatie over een romance tussen de twee. Het wordt gezegd dat Katie 5 jaar lang niemand publiekelijk mocht daten, vanwege een scheidingscontract met Cruise.

3. Amy Irving & Steven Spielberg

Na amper 4 jaar huwelijk zagen Steven Spielberg en Amy Irving hun huwelijk in 1989 stranden. Steven was dan ook gevallen voor de charmes van actrice Kate Capshaw, die hij op de set van ‘Indiana Jones’ had ontmoet.

Ondanks het feit dat Steven en Amy een huwelijkscontract hadden afgesloten, moest de regisseur zijn vrouw bij de scheiding alsnog 88 miljoen euro uitbetalen. Amy was erin geslaagd de jury ervan te overtuigen het contract te annuleren. Je zou denken dat ze haar slag thuishaalde omdat het contract op een cocktail-servetje was gekribbeld, maar in principe vormde dat geen wettelijk probleem. Ze kreeg wel gelijk omdat ze geen advocaat had geraadpleegd toen ze destijds haar handtekening zette. Het ging destijds om de hélft van Spielbergs volledige fortuin, een zware klap voor de regisseur.

“Toen ik nog met Steven samen was, voelde ik me als de vrouw van een politicus. Er werden dingen van mij verwacht die gewoon niet in mijn aard lagen. Het was verstikkend”, aldus Irving.

Spielberg en Capshaw trouwden in 1991 en zijn vandaag nog steeds samen.

Angelina Jolie en Brad Pitt

Na een relatie van twaalf jaar zetten Angelina Jolie en Brad Pitt in 2016 een punt achter hun relatie. De druppel die de emmer deed overlopen was een woedebui die Pitt kreeg tijdens een vlucht met hun privéjet. Hij was toen onder invloed van alcohol. Hij zou zich op een van de kinderen hebben gestort en de situatie zou dusdanig uit de hand gelopen zijn dat de piloot van het vliegtuig een noodlanding moest maken. Jolie was dermate in shock dat ze prompt de relatie stopzette en de kinderen meenam.

Voogdij

Hoewel de gemoederen ondertussen al zijn gaan liggen, raakten de twee sterren die elkaar leerden kennen op de set van ‘Mr. & Mrs. Smith’ verwikkeld is een pittige strijd om de voogdij van hun kinderen. Daarin werd meer dan eens met modder gegooid. ‘Brangelina’ heeft zes kinderen: Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) en de 10-jarige tweeling Vivienne en Knox.

Zo beweerde Brad dat Angelina de kinderen tegen hen opstookt. In december vorig jaar kreeg hij zijn kroost eindelijk nog eens te zien tijdens de feestdagen. Die beslissing, die uiteindelijk toch zonder hulp van een rechter werd gemaakt, kwam er na meer dan 2 jaar aan bittere onderhandelingen. Zo konden ze op het nippertje vermijden dat hun kinderen voor het oog van de rechter zouden moeten getuigen over hun keuze tussen mama en papa. Wat die regeling rond de voogdij precies inhield, werd niet vrijgegeven. De enige grijze wolk over het gebeuren was de afwezigheid van Pitts twee oudste kinderen, Maddox (17) en Pax (15). Hoewel bronnen dichtbij het koppel verklaren dat de relatie tussen de jongens en hun vader enorm is verbeterd sinds de breuk met Jolie, weigerden de twee om hem te zien. De jongens hebben sinds de scheiding altijd al een voorkeur gehad voor hun moeder, en zullen ook de rest van de feestdagen niet met Brad doorbrengen. Volgens Brad is dat te wijten aan Angelina’s constante invloed. “Ze praat op hen in”, meent hij.

Hoge inzet

Daarnaast speelt Angelina het bikkelhard op geld. In aanloop naar de rechtszaak beweerde Angelina Jolie dat Pitt sinds de scheiding niets heeft bijgedragen aan het levensonderhoud van de kinderen. Pitt liet van zijn kant weten dat hij zijn giften zorgvuldig heeft bijgehouden en dat hij inmiddels al 1,2 miljoen dollar heeft afgedragen aan Angelina en de zes kinderen. Bovendien leende hij zijn ex een bedrag van 8 miljoen dollar. Daarmee kon Angelina het huis kopen waar de actrice momenteel met haar oogappels in woont. Wanneer de definitieve beslissingen over het geld in de rechtbank worden genomen, wordt dat geleende bedrag mee in rekening gebracht.

“Tekenen of betalen”

Brad heeft Angelina deze maand een ultimatum gesteld om de scheidingspapieren te tekenen. Hij dreigt met een fikse dwangsom om zijn wil door te drijven. Jolie heeft nog steeds niet getekend... Pitt is bang dat de scheiding nog langer voortsleept als Jolie niet tekent. Zijn team van advocaten maakt een plan om de duimschroeven verder aan te draaien om Jolie te dwingen snel haar handtekening te zetten. “Brad heeft het punt bereikt waarop hij er genoeg van heeft”, klinkt het. “Hij is het beu dat Angelina de scheiding maand na maand blijft vertragen.” Volgens bronnen uit hun omgeving zou Brad het gevoel krijgen dat Angelina de hele scheiding als een spelletje ziet. Zij zou hopen te bereiken dat Brad zijn mening herziet, en dat hij hun huwelijk nog een nieuwe kans wil geven.

In april oordeelde de rechter dat de twee sterren voortaan als vrijgezel door het leven mogen gaan, ook voordat de scheiding volledig rond is. Het tweetal onderhandelt al drie jaar over het verdelen van de inboedel en de kinderen, maar wilde ondertussen voortaan weer officieel de status vrijgezel kunnen voeren.

Mel B en Stephen Belafonte

Scary Spice Mel B vroeg in 2017 de scheiding aan van haar toenmalige echtgenoot, Stephen Belafonte. Hoewel ze tien jaar getrouwd waren (ze stapten in 2007 in het huwelijksbootje) beweerde de zangeres dat Stephen haar al die tijd fysiek en mentaal mishandelde.

Ook als het op haar druggebruik aankomt wijst Mel met het vingertje naar haar ex. Het liep volledig uit de hand vanaf 2013, toen ze jurylid was in ‘The X Factor’. Ze snoof toen ongeveer zes lijntjes cocaïne per dag. “Ik was een triestig, zielig persoon geworden en was compleet de pedalen kwijt”, schrijft ze. De drugs moesten haar helpen om haar door geweld geteisterde huwelijk met Stephen aan te kunnen. “Ik ben met cocaïne begonnen om me door de opnames van ‘X Factor’ te spartelen, om het leven met Stephen aan te kunnen, want dat voelde aan als neurotische claustrofobie.” Mel schaamt zich voor die periode, maar op dat moment kon ze haar leven zonder drugs gewoon niet aan. “De drugs hielpen mij om al mijn problemen te vergeten. Ik voelde de pijn niet meer. Zo kon ik tenminste gefocust jureren.”

Gedwongen seks

Ze meende onder andere dat hij hun kinderjuf zwanger had gemaakt, en de vrouw daarna dwong om een abortus te ondergaan. Belafonte ontkende alles met klem, maar sloeg wel terug met enkele beschuldigingen aan het adres van zijn ex. Hij hield vol dat Mel B regelmatig deelnam aan triootjes, waarin die bewuste nanny betrokken was. Ze zou dus alles hebben geweten over zijn zogenaamde ‘affaire’ met de vrouw. Mel gaf toe dat dit af en toe gebeurd was, maar beweert dat Stephen haar tegen haar wil in dwong om mee te doen.

Volledig blut

Daarnaast vertelde Belafonte aan de rechter dat hij volledig blut was, en bovendien ook dakloos. Het was dan ook geen verrassing dat hij om serieuze financiële bijstand van zijn ex vroeg. De rechter besliste uiteindelijk dat Mel B hem 40.000 pond per jaar (35.000 euro) moest betalen, ook al was ze op dat moment volop bezig met de aanvraag van een stratenverbod dat Stephen voorgoed bij haar weg zou houden. Naar eigen zeggen had Mel dat geld ook helemaal niet. “Toen ik hem leerde kennen, had ik negentig miljoen euro verdiend”, schrijft ze in haar biografie. “Ik had een huis met tien slaapkamers in Marlow, een loft in Los Angeles en een indrukwekkende collectie kunst en meubelen. Toen ik hem verliet, had ik nog 1.046 euro op mijn bankrekening.”

Alec Baldwin en Kim Bassinger

Het wordt niet veel modderiger dan de scheiding tussen acteur Alec Baldwin en zijn ex-vrouw, Kim Bassinger. De twee stapten in 1993 in het huwelijksbootje en verlieten het schip in 2001. Dat was de start van een vechtscheiding over de voogdij van hun dochter, Ireland Baldwin, die jaren duurde.

Gezien Ireland enige voorkeur voor haar moeder vertoonde, noemde Baldwin haar een “onbeleefd, dom varken” aan de telefoon. Een schandaal dat hem maar blijft achtervolgen. Alec zelf vergelijkt zijn scheiding met een bloederige oorlog. “Die tijd in mijn leven was verschrikkelijk”, meent hij. “Het voelde alsof ik zes jaar lang over de rand van een klif bungelde. Ik kon gewoon niet wachten tot het allemaal voorbij was.”

Paul McCartney en Heather Mills

Het huwelijk van Paul McCartney en zijn ex Heather Mills duurde zes jaar, en kwam tot een bitter einde in 2008. Mills had er namelijk genoeg van dat de Beatle naar haar zeggen “constant stoned was, gedurende hun hele relatie”. Volgens haar zou hij op die manier haar carrière belemmerd hebben, iets dat hij met klem ontkent.

Hoewel Heather het gemunt had op de helft van zijn fortuin - een regeling die haar honderden miljoenen zou hebben opgeleverd - ging ze naar huis met een betaling van 50 miljoen dollar. Er was geen sprake van een voorhuwelijkscontract.

Sir Paul heeft sindsdien al meerdere keren toegegeven dat zijn huwelijk met Mills “één van de grootste fouten die hij ooit maakte” was. Ondertussen is hij hertrouwd. Mills breekt hem af en toe nog af in de pers. Zo liet ze zich ontvallen dat Paul alleen maar met popsterren als Kanye West en Rihanna wilde samenwerken omdat hij “bang was dat hij anders niet meer relevant zou blijven in de muziekwereld.”

Tiger Woods & Elin Nordegren

Over de bitsige scheiding van Tiger Woods en de Zweedse Elin Nordegren is al heel wat inkt gevloeid. De golfer en het voormalig model scheidden in 2010, nadat aan het licht kwam dat Woods haar had bedrogen met verschillende vrouwen. De golfer zal het zich allicht nog lang beklagen: ex-vrouw Elin hield aan de scheiding zo’n 90 miljoen euro over. Pittig detail: anno 2019 zou Woods zijn ex daarvan nog altijd ruim 47 miljoen euro verschuldigd zijn.

Telefoontje

Toen een tabloid er in 2009 achter kwam dat Woods zijn vrouw bedroog, deed hij er alles aan om de zaak terug in de doofpot te stoppen. Een paar keer kon hij nog een dealtje sluiten met de reporters, maar dat bleef niet duren. Hij waarschuwde zijn management en trainer, maar het was ook nog aan hem om zijn vrouw Elin te overtuigen. Al zat er weinig anders op dan simpelweg te ontkennen dat hij er een minnares op nahield. Op 23 november 2009 deed een voorpublicatie van de Enquirer de ronde op het internet, met een quote van minnares Rachel Uchitel: “Het is Tiger Woods. Het kan me niet schelen dat hij een vrouw heeft. We zijn verliefd.” Elin wist niet goed wat ze ervan moest denken. Woods regelde dan maar een telefoongesprek tussen zijn vrouw en zijn minnares, waarin die laatste Elin ervan moest overtuigen dat er niets aan de hand was.

Niet meteen overtuigd, eiste Elin de gsm van Tiger te mogen zien. Die had natuurlijk alle sporen gewist. Daarin ging hij zelfs zo ver dat hij aan Jaimee Grubbs, een van zijn andere minnaressen, vroeg haar naam in haar voicemail weg te halen. De dag erop lag de Enquirer in de supermarkten: ‘Schandaal: Tiger gaat vreemd’.

Ondanks dat het verhaal van de Enquirer relatief weinig weerklank kende, bleef de mobiele telefoon van Tiger het doel van Elin. Toen Tiger indommelde nadat hij een slaappil genomen had, begon Elin door zijn sms-geschiedenis te bladeren. Al gauw vond ze een bericht: ‘Jij bent de enige waar ik ooit echt van gehouden heb.’ Dat bericht had Elin nooit gekregen. Eerst stuurde ze nog een berichtje terug naar de onbekende persoon: ‘Ik mis je. Wanneer zien we elkaar nog eens?’ Binnen een paar seconden kwam er een sms terug. ‘Ben je nog wakker, Tiger?’ Elin belde het mysterieuze nummer op. Een vrouw antwoordde met dezelfde stem die Elin de dag ervoor had horen zeggen dat er niks van waar was. Uchitel...

Kort daarna vroeg Elin de scheiding aan, wat resulteerde in één van de duurste scheidingen ooit.