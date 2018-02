Amber Heard en Elon Musk (weer) uit elkaar MVO

02 februari 2018

06u59 1 Celebrities Twee maanden na hun hereniging hebben Amber Heard en Elon Musk opnieuw een punt gezet achter hun relatie. People weet te melden dat het deze keer de tech-ondernemer was die besloot de romance te beëindigen.

"Amber begreep dat. Ze geven nog steeds veel om elkaar maar de timing was niet goed", aldus de insider. Het stel ging in augustus na een jaar uit elkaar omdat ze elkaar door hun drukke werkschema's niet vaak genoeg konden zien. Eerder deze maand werden ze echter weer hand in hand gesignaleerd in Los Angeles.

De Tesla-oprichter en de actrice kennen elkaar al langer, maar de romantiek laaide op na de scheiding van Amber en Johnny Depp in 2016. Elon was toen net voor de tweede keer gescheiden van Britse actrice Talulah Riley.