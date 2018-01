Amber Heard en Elon Musk terug samen MVO

09u16 0 photo_news Amber Heard and Elon Musk Celebrities Amber Heard (31), de ex-vrouw van Johnny Depp, en ondernemer Elon Musk (46) zijn waarschijnlijk terug een koppel. De twee werden zopas samen gespot in een nachtclub is Los Angeles.

Zondagavond werd het ex-koppel gezien in club 'The Abbey' in West-Hollywood. Heard en Musk dansten samen en deden omstaanders vermoeden dat ze hun romance nieuw leven hadden ingeblazen.

De twee begonnen met daten in 2016, maar gingen in augustus vorig jaar uit elkaar. De multimiljonair was destijds erg triest over de breuk. "Ik was héél verliefd, en dit doet me pijn," vertelde hij. "Het was haar beslissing om uit elkaar te gaan, niet die van mij. Ik zal nooit gelukkig zijn in mijn eentje. Alleen gaan slapen 's avonds vind ik vreselijk." Nu ziet het ernaar uit dat het knipperlicht van hun relatie weer op groen staat.