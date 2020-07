Amber Heard beweert dat ze Johnny nooit aanviel: “Hij gooide 30 flessen naar me alsof het granaten waren” MVO

22 juli 2020

14u25

Bron: Sky News 0 Celebrities Amber Heard (34) zit vandaag alweer op de getuigenbank in de rechtszaak tussen Johnny Depp (57) en The Sun. Ze spaart de acteur niet en beweert onder andere dat hij met flessen naar haar gooide. Langs de andere kant spreekt ze zichzelf constant tegen.

Amber had het uitgebreid over een incident uit 2015, dat plaatsvond tijdens een tripje naar Australië. “We kregen ruzie nadat ik hem vroeg of hij zou stoppen met drinken. Hij heeft zeker 30 flessen naar mijn hoofd gegooid alsof het granaten waren. Allemaal vlak na elkaar, duidelijk met de bedoeling om mij te raken. Op dat moment was hij dronken van de whisky.”

Dat ze zelf een fles naar hem gooide en zo zijn vingertopje afsneed, ontkent ze met klem. “Dat heb ik nooit gedaan.” De meeste getuigenissen én audiomateriaal binnen het proces spreken dat echter tegen.

“Ik verlies soms de controle”

Volgens Heard zou Johnny haar hebben bedankt voor “het redden van zijn leven”. “Want ik had hem geholpen om te stoppen met drinken.”

De advocaten van de acteur beweren iets heel anders. Amber zou regelmatig agressief gedrag hebben vertoond tegenover Depp. Zo beweert hij bijvoorbeeld dat ze zélf een volle fles wijn naar zijn hoofd gooide, die hem rakelings miste maar wel de spiegel vlak achter hem verbrijzelde. “Je hebt het verhaal weeral omgedraaid”, aldus een advocate. “Hij gooide geen flessen naar jou, maar jij viel hém aan.”

Tegenstrijdigheden

Hoewel Amber en The Sun eerst aan de winnende hand leken te zijn, valt het op dat Amber zichzelf vaak tegenspreekt. Erin Burin, een verpleegster die bij hen thuis aanwezig was tijdens het incident, beschrijft Heard als “agressief en gewelddadig”: “Ze was tegen hem aan het schreeuwen. Ze was razend. Ze beweert dat ze die dag gewond is geraakt, maar ik heb haar onderzocht en ze had geen schrammetje. In tegenstelling tot Depp. Die miste een vinger.”

Amber ontkent dat Erin getuige kon zijn van het incident, maar gaf wel toe dat ze soms “de controle over zichzelf verliest” wanneer ze kwaad is: “Ja, ik had woedeaanvallen.”

Wanneer haar kort daarna gevraagd werd of ze dan een probleem had met het controleren van haar boosheid, zei ze echter: “Nee, absoluut niet.” Een advocate wees haar erop dat die twee statements elkaar tegenspreken. “Nee, mevrouw”, zei Amber kortweg. Op een bepaald moment raakten de aanklagers zo gefrustreerd door de getuigenissen van Heard, dat de advocate in kwestie haar geduld verloor: “Je verzint dit allemaal ter plekke.”

Vals bewijs

Amber beweert ook dat Johnny tijdens een vakantie in de Bahama’s in 2014 zo kwaad was dat hij een deur insloeg. Daarvoor diende ze een foto in als bewijsmateriaal. De aanklagers achterhaalden echter dat de afgebeelde deur helemaal niet eentje uit hun hotel in de Bahama’s was. “Ja, dat klopt”, bekende Amber. “Dit is een andere deur die hij heeft ingeslagen. Hij heeft er zoveel ingeslagen.” Toen ze beschuldigd werd van het manipuleren van bewijsmateriaal, beweerde ze dat het om een onbewuste fout ging.