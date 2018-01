Amazon cancelt show Jean-Claude Van Damme na slechts één seizoen MVO

Na slechts één seizoen heeft Amazon de stekker uit de nieuwe serie van Jean-Claude Van Damme getrokken, genaamd 'Jean-Claude Van Johnson'. Hoewel heel Los Angeles volhing met billboards van de serie, ziet de zender het toch niet zitten en gaat de show van de vechtheld in rook op.

Slechts een maand geleden kwam de eerste aflevering van 'Jean-Claude Van Johnson' in Amerika op televisie, maar kennelijk trok de serie niet genoeg kijkers om door te gaan.

De show van de Belgische acteur is niet het enige programma dat het moest ontgelden; Amazon maakte ook korte metten met 'Tig Notaro's One Mississippi' en 'Jill Soloway's I Love Dick'. De van seksueel wangedrag beschuldigde komiek Louis C.K. was uitvoerend producent van 'One Mississippi'.