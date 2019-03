Amanda Bynes weer opgenomen in kliniek MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Het gaat niet goed met Amanda Bynes. De actrice heeft zich in januari laten opnemen in een kliniek na een terugval, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. Bynes, die in het verleden al in klinieken zat vanwege een depressie en drugsverslaving, zou alweer een paar maanden flink worstelen.

De 32-actrice probeerde haar acteercarrière, die ze in 2010 vaarwel zei vanwege haar persoonlijke problemen, weer nieuw leven in te blazen. De druk die hierbij kwam kijken, zou haar echter te veel zijn geworden. Amanda wordt naar verluidt opnieuw behandeld voor psychische problemen en een drugsverslaving.

De actrice werd jaren geleden gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis en verbleef in meerdere klinieken. De laatste jaren leek het echter weer goed te gaan met Amanda. Nadat ze in 2014 was opgenomen in een afkickkliniek volgde ze een mode-opleiding.