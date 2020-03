Amanda Bynes verplicht naar psychiatrische instelling SDE

10 maart 2020

18u03

Bron: Page Six 0 Celebrities Het gaat niet goed met Amanda Bynes (33). Niet alleen heeft ze net een verloving verbroken, maar ze zou nu ook verplicht opgenomen moeten worden in een psychiatrische instelling. Dat schrijft Page Six.

Een rechter zou Amanda Bynes tijdens een geheime zitting donderdag hebben verplicht om zich te laten opnemen in een psychiatrische instelling. Amanda’s ouders en haar ex-verloofde Paul Michael waren naar verluidt aanwezig op de zitting.

De ouders van Bynes hebben wettelijke zeggenschap over haar, sinds de actrice jaren geleden in een afkickprogramma terecht kwam voor haar drugsverslaving en psychische problemen. Naar verluidt gaven ze hun dochter geen toestemming om met Michael te trouwen. Amanda zou de student op een bijeenkomst van Anonieme Alcoholisten hebben ontmoet. Hun verloving eindigde al na drie weken.

Amanda zou in eerste instantie akkoord zijn gegaan met de opname, maar kwam daar later op terug. Volgens Page Six weigert ze vooralsnog elke medewerking.