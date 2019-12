Amanda Bynes verlaat onverwacht ‘sober home’: “Maar ze zit niet opnieuw aan de drugs” SDE

13 december 2019

15u01

Bron: E! News 0 Celebrities Amanda Bynes (33) blijft haar familie zorgen baren. De actrice heeft namelijk onverwacht besloten om het ‘sober home’ waar ze verbleef, te verlaten. Hoewel ze niet opnieuw verslaafd zou zijn aan drugs, maakt het vertrek haar opnieuw kwetsbaar en moet er gezocht worden naar een nieuwe oplossing.

Na jaren van persoonlijke problemen leek het de laatste tijd beter te gaan met Amanda Bynes. Niet alleen studeerde de actrice af aan het Fashion Institute of Design and Merchandising, maar ze slaagde er ook in om af te kicken van marihuana en het medicijn Adderall. Om te voorkomen dat ze opnieuw verslaafd zou raken, ging ze in een ‘sober home’ wonen. Dat is een drugs- en alcoholvrije leefomgeving die bedoeld is als overgangsfase voor mensen die een behandeling in de afkickkliniek hebben voltooid.

Maar een week geleden is de voormalige actrice de faciliteit plots ontvlucht, schrijft E! News. Daarnaast stopte ze ook met een nieuw bachelorprogramma dat ze aan het volgen was en heeft ze verder ook geen zicht op werk, klinkt het. Al hoeft dat voorlopig geen al te groot probleem te zijn. “Ze heeft toegang tot haar geld, dus financieel is ze onafhankelijk. Het belangrijkste is dat Amanda niet opnieuw aan de drugs zit, al blijft haar nuchterheid de grootste bezorgdheid van haar omgeving”, vertelt een bron.

Rechtbank

Daarom moesten Amanda, haar ouders en hun advocaten donderdag langs de rechtbank komen om na te denken over een actieplan. “Ze gaat misschien niet terug naar de faciliteit, maar opnieuw: ze zit niet aan de drugs en mentaal en fysiek gaat het goed met haar”, herhaalt de bron. “Ze moet ook niet teruggaan, maar het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren.” En hij vervolgt: “Amanda staat open voor hulp, en dat is geruststellend voor haar ouders, die haar niet meer gezien hadden sinds ze het ‘sober home’ verliet. In de rechtbank werden haar ouders ervan verzekerd dat het goed met haar gaat en dat alles volgens schema verloopt.”

Al is er toch één puntje van bezorgdheid, laat de bron weten: Amanda’s uiterlijk. Een jaar geleden stond de voormalige actrice nog stralend op de cover van PAPER Magazine (zie foto hierboven, red.), maar haar verschijning in de rechtbank leek in niets meer op die Amanda, klinkt het. “Vandaag had ze felroze haar, felroze nagels en erg ongewone make-up”, verklapt de bron. “Het was alsof ze sproetjes op haar gezicht en haar wangen had getekend ...”