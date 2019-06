Amanda Bynes deelt zeldzame foto van zichzelf ter gelegenheid van haar afstudeerfeest MVO

25 juni 2019

21u29 0 Celebrities Gewezen actrice Amanda Bynes (33), die destijds succes had met films als ‘She’s The Man’ en ‘What A Girl Wants’, is al een tijdje niet meer actief in de showbizzwereld. Ze laat zichzelf ook niet meer vaak zien in het openbaar, laat staan op sociale media.

Maar nu ze is afgestudeerd van het Fashion Institute of Design and Merchandising, kon er toch nog een zeldzame foto vanaf. Amanda is haast onherkenbaar sinds haar dagen als actrice, maar onderging al een paar keer en metamorfose.

Nadat ze in 2018 haar boekje opendeed over de mentale problemen waar ze mee worstelde, werd ze kort daarna opnieuw opgenomen in een psychiatrische instelling. Daar werd ze ook behandeld voor de drugsproblemen die ze na verloop van tijd had ontwikkeld. Ze was naar eigen zeggen verslaafd marijuana en Adderall.

Ondertussen gaat het al een tijdje weer goed met Amanda, en focust ze zich op haar studies, en binnenkort hopelijk een nieuwe job die bij haar pas behaalde diploma past.

FIDM graduate 2019 #fidmgraduation pic.twitter.com/KdFI5dPOdK amanda bynes(@ amandabynes) link