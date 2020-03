Amanda Bynes blaast verloving af LOV

09 maart 2020

06u58

Bron: ANP 0 Celebrities Drie weken na hun verloving hebben Amanda Bynes (32) en Paul Michael een punt gezet achter hun relatie. Dat bevestigt Paul aan In Touch.

Volgers van de voormalig kindster stelden de afgelopen dagen al vragen nadat Amanda alle foto’s van haar en Paul samen van haar social media had verwijderd. Ook de verlovingsaankondiging die ze op Valentijnsdag plaatste verdween daarbij van haar accounts.

Amanda brak op haar tiende door met haar rol in Nickelodeonserie ‘All That’. Ze scoorde als tiener verschillende film- en televisierollen, maar daarna ging het door mentale problemen en verslavingen bergafwaarts met de Amerikaanse. In 2010 verklaarde ze dat ze een rustpauze inlaste en voorlopig geen acteerklussen zou aannemen, zodat ze aan haar persoonlijke problemen kon werken.

In 2018 liet Amanda weten haar vierde nuchtere jaar te vieren en bedankte haar ouders voor hun steun. Ze bood daarbij haar verontschuldigingen aan voor nare dingen die ze in haar donkere periode op Twitter had geslingerd. De actrice beschuldigde in die tijd onder meer haar vader van seksueel misbruik, aantijgingen die ze later weer terugnam.