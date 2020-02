Amal Clooney verdedigt Rohingya op proces rond vermeende genocide KVDS

27 februari 2020

16u50

Bron: The Guardian 0 Celebrities Mensenrechtenadvocate Amal Clooney zal de belangen van de Rohingya verdedigen tijdens het proces rond de vermeende genocide op de moslimminderheid in Myanmar. Dat proces vindt plaats voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Clooney zal er optreden voor de Maldiven. Aung San Suu Kyi, de regeringsleidster van Myanmar, heeft de volkerenmoord altijd ontkend.

De Maldiven wil rechtvaardigheid voor de Rohingya in Myanmar. Ze sloten zich daarmee aan bij het Afrikaanse moslimland Gambia, dat in november vorig jaar als eerste een zaak aanhangig maakte bij het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties. In totaal 57 staten steunen de aanklacht.

Verkrachtingen

De Rohingya zouden door de regering van Myanmar onderdrukt worden, vooral in de staat Rakhine. Ruim 700.000 mensen zouden sinds augustus 2017 naar buurland Bangladesh gevlucht zijn, nadat het leger zich te buiten gegaan zou zijn aan massamoord en verkrachtingen.





Vorige maand legde het Internationaal Gerechtshof al voorlopige noodmaatregelen op om nieuwe genocide te voorkomen tegen de Rohingyaminderheid in Myanmar en bewijsmateriaal van eerdere misdaden veilig te stellen. Daarmee ging het hof in tegen het pleidooi van Aung San Suu Kyi, die de acties van het leger verdedigde. Ze geeft toe dat het mogelijk is dat er oorlogsmisdaden gepleegd zijn tegen de Rohingya, maar weigert te spreken van genocide. Volgens haar moet niet het Internationaal Gerechtshof maar wel de krijgsrechtbank van Myanmar recht spreken in de zaak.

Clooney verklaarde in een mededeling dat “het dringend tijd is dat de schuldigen voor de genocide in Myanmar verantwoordelijk gesteld worden. Ik kijk ernaar uit om mee te werken aan de belangrijke inspanning om gerechtigheid te verkrijgen voor de Rohingya die het overleefden.”

Journalisten

Clooney – de echtgenote van acteur George Clooney – liet zich al eerder opmerken in grote zaken die rond mensenrechten draaiden. Zo toonde ze aan dat de voormalige president van de Maldiven Mohamed Nasheed in 2015 onterecht veroordeeld was tot 13 jaar cel en verdedigde ze twee journalisten van persagentschap Reuters die 500 dagen in de cel zaten in Myanmar op beschuldiging van het schenden van staatsgeheimen. De journalisten hadden onderzoek gedaan naar de moord op 10 Rohingya. Ze kwamen in mei vorig jaar vrij.

BEKIJK OOK: