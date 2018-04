Amal Clooney open over relatie met George: "Ik zag het stichten van een gezin nog niet echt zitten, maar over het vinden van geluk heb je geen controle" MVO

11 april 2018

06u42

Amal Clooney opende speciaal voor de Amerikaanse Vogue de deuren van het Engelse landhuis dat ze deelt met echtgenoot George en hun tweeling Alexander en Ella. De mensenrechtenadvocaat vertelt in een exclusief interview met het tijdschrift 'dat verliefd worden op George heel natuurlijk verliep'.

"Ik hoopte altijd dat er een soort allesomvattende liefde zou zijn, waarbij je niet de voors en tegens tegen elkaar hoeft weg te strepen. Ik was 35 toen ik George ontmoette en vroeg me daarvoor vaak af: wanneer ontmoet ik 'mijn man'? Ik zag het stichten van een gezin toen nog niet echt zitten toen, maar over het vinden van geluk heb je geen controle. En toen gebeurde het ineens," aldus Amal.

Ze ontmoette de Hollywoodster in 2013 bij hem thuis in Italië, waar ze langskwam met een wederzijdse vriend. Ook George's ouders waren die avond toevallig op bezoek, waardoor ze hun aanstaande schoondochter dus al in een vroeg stadium ontmoetten. "We bleven maar met elkaar praten, het was zo'n leuke en ontspannen avond." George en Amal stuurden elkaar na hun ontmoeting emails over en weer, waardoor de vonk oversloeg.

Clooney zelf zat ook niet te wachten op een huwelijk, nadat zijn eerste huwelijk was stukgelopen en hij een rits aan vriendinnen versleten had. Maar met Amal was alles anders, bekende hij aan talkshowhost David Letterman eerder dit jaar. "Ze was zo fascinerend, ik was op slag verliefd toen ik haar ontmoette. Ik voelde meteen: van haar moet ik werk maken. En dat is gelukt."