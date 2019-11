AMA’s werden de Taylor Swift show: zangeres verbreekt record van Michael Jackson en zingt haar ‘verboden’ liedjes MVO

25 november 2019

06u40

Bron: ANP 6 Celebrities Vrouwen aan de macht in de muziekindustrie, zo blijkt. Vannacht werden de American Music Awards (AMA’s) uitgereikt in Los Angeles, Californië. Taylor Swift kwam als grote winnaar uit de bus, maar ook Billie Eilish en Camilla Cabello vielen in de prijzen.

Michael Jackson is niet langer de artiest die de meeste American Music Awards heeft gewonnen. Die eer gaat vanaf nu naar Taylor Swift, die met 25 awards in haar bezit er eentje meer heeft dan Jackson.

Swift werd vorig jaar al gekroond tot vrouwelijke artiest met de meeste prijzen. Dit jaar werd ze geëerd met de Artist of the Decade award, waardoor ze gelijk in aantal kwam te staan met de in 2009 overleden King of Pop. Dat betekende dat de zangeres nog maar één prijs binnen hoefde te slepen om het record te verbreken, wat haar lukte door de award voor ‘Favorite Album - Pop/Rock’ te bemachtigen.

“Dit is echt geweldig, ik had pittige concurrentie en rekende eerlijk gezegd niet op de winst,” aldus Swift, die in deze categorie Billie Eilish en Ariana Grande achter zich liet.

Om haar ‘Arist Of The Decade’ award te vieren, speelde Taylor een medley van haar populairste nummers uit de voorbije tien jaar. Er heerste veel onzekerheid rond dat optreden, want de popzangeres beweerde in eerste instantie dat ze bepaalde liedjes niet meer mocht spelen van Scooter Braun. Hij heeft momenteel namelijk de rechten op veel van haar werk in handen, wat uitdraaide in een serieuze vete tussen de twee.

Taylor heeft die ruzie blijkbaar gewonnen, tot groot jolijt van haar aanwezig fans. Die zongen alles natuurlijk uit volle borst mee. Ze kregen ook een extra traktatie: Taylor nodigde haar goede vriendinnen Camilla Cabello en Halsey uit op het podium, om samen met haar ‘Shake It Off’ te brengen.

Nieuwkomer Billie Eilish (17) was zes keer genomineerd, en kon twee van die awards ook verzilveren: ‘Best New Artist’ en ‘Best Alternative Rock’. “Jullie hebben dit mogelijk gemaakt”, zei ze tegen haar fans toen ze haar beeldjes in ontvangst kwam nemen. De jonge ster maakte ook een statement over het klimaat. Ze droeg namelijk een T-shirt met opschrift ‘No Music On A Dead Planet’, ofwel: ‘geen muziek op een dode planeet’. Daarnaast trakteerde ze het publiek op een performance van haar nummer ‘All the Good Girls Go to Hell’.

Selena Gomes mocht de ceremonie gisteren in gang zetten met haar éérste live-optreden in twee jaar tijd. Ze was lang buiten strijd, omdat ze een niertransplantatie had ondergaan in 2017. Bovendien worstelde ze ook met angstaanvallen en een zware depressie. Maar nu is de popzangeres weer helemaal terug van weggeweest. Ze bracht onder andere haar nieuwe hitsingle ‘Lose You To Love Me’.

Aandachtige fans merkten op dat Selena’s goede vriendinnen, zangeressen Taylor Swift en Halsey, héél erg enthousiast voor Selena aan het supporteren waren in het publiek. “Ik hoop dat mijn vriendinnen me ook zo hard zullen steunen als Taylor en Halsey dat doen voor Selena”, schrijft iemand op Twitter.

Camila Cabello en haar vriend Shawn Mendes kregen de award voor ‘Best Collaboration’, dankzij hun monsterhit ‘Señorita’. Het powerkoppel is nog niet vaak samen op de rode loper verschenen, en werd gisteren dus uitgebreid gefotografeerd. Waar ze zich enkele maanden geleden nog verstopt zouden hebben voor de media, genoten ze deze keer enorm van al die aandacht.

Op het podium mochten ze hun song nog eens brengen, maar ze trokken vooral de aandacht door de wel héél romantische sfeer die tussen hen in hing.

Te veel romantiek? Hoogtijd om de Britse rocker Ozzy Osbourne in te schakelen. De 70-jarige legende kon lange tijd niet touren vanwege gezondheidsproblemen, maar maakte gisteren zijn comeback op het podium. Hij stond er niet alleen voor. Tijdens het optreden werd hij bijgestaan door rocker WATT, en rappers Post Malone en Travis Scott. Samen speelden ze het nummer ‘Take What You Want’, en zoals je kan zien ging het er vurig aan toe.

En daar stopte de rock ‘n roll niet. Green Day maakte van de gelegenheid gebruik om de 25ste verjaardag van hun doorbraakalbum ‘Dookie’ te vieren. De release is al van 1994 geleden, maar het publiek kende duidelijk nog elk nummer.

En als we dan toch aan het vieren zijn: ook Shania Twain had iets om victorie over te kraaien. Binnenkort begint ze aan haar residentie in Las Vegas. Dat betekent dat ze minstens een jaar lang enkel nog shows speelt op dezelfde plaats. Andere grote namen, zoals Celine Dion, deden haar dat al voor.

Tijdens de AMA’s gaf ze een voorsmaakje van haar Vegas-show, en bracht ze een medley van haar grootste hits. Denk maar aan: ‘Man, I Feel Like A Women’ en ‘You’re Still The One’. Maar ze ging nog een stapje verder! Daarnaast bracht ze ook nog covers van Twenty One Pilots, Taylor Swift én zelfs Drake. Om het af te maken riep ze enkele artiesten, zoals Swift en popzangeres Ciara, het podium op om met haar mee te zingen.