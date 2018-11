Alyssa Milano en Katy Perry boos op Trump TDS

11 november 2018

09u37

Bron: ANP 0 Celebrities Alyssa Milano en Katy Perry hebben op Twitter de vloer aangeveegd met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens hem is falend bosbeheer de oorzaak van de dodelijke bosbranden in Californië.

“Miljarden dollars worden ieder jaar uitgegeven, toch kost het vele mensenlevens, allemaal door vreselijk mismanagement van de bossen”, foeterde Trump. “Er moet nu een oplossing komen, of de overheidsbetalingen worden stopgezet.’

In haar tweet schrijft Alyssa dat Trump zelf verantwoordelijk is voor het mismanagement. “Raad eens wie eigenaar is van de meeste bossen?” Volgens de actrice is de staat dat. Californië is zelf eigenaar van slechts 2 procent van de bossen. “En raad eens wie op het budget voor bosbeheer heeft beknibbeld”, gaat ze verder. “Dat was jij.”

Ook Katy Perry reageerde verontwaardigd op de uitspraken van Trump. Op Twitter liet zij weten het een “absoluut harteloze reactie” te vinden.

Intussen twitteren steeds meer sterren over de brand. Een van hen is Lian Payne. De zanger schreef dat hij vreest dat zijn huis in vlammen is opgegaan. Verder steekt hij iedereen die getroffen is door de bosbranden een hart onder de riem.

This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ KATY PERRY(@ katyperry) link

FYI, .@realDonaldTrump!



“...guess who owns much of the forest land in CA? Your federal agencies. CA only owns 2%. Guess who cut funding to forest management in the budget? YOU DID.” ~@tedlieu https://t.co/aXRArq6Tu8 Alyssa Milano(@ Alyssa_Milano) link