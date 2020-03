Alweer verhuisd: Weinstein overgebracht naar extra beveiligde gevangenis IB

19 maart 2020

04u26

Bron: Belga 0 Celebrities De voor misbruik veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein is naar een extra beveiligde gevangenis overgebracht om zijn celstraf van 23 jaar uit te zitten. De 67-jarige Weinstein zit nu in het Wende Correctional Facility in het noorden van de staat New York, niet ver van de grens met Canada.

Het detentiecentrum heeft onder meer een behandelingsprogramma voor zedendelinquenten.

De gevallen Hollywoodmagnaat komt volgens het gevangeniswezen op zijn vroegst op 9 november 2039 vrij. Hij werd op 11 maart veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en aanranding.

Weinstein zat hiervoor in de gevangenis op Rikers Island in New York. Hij is onlangs opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege hartklachten, maar daar is hij deze week uit ontslagen.

Bekijk ook: Harvey Weinstein veroordeeld tot 23 jaar cel