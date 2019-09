Alweer bizarre wending: verdachte Franse handlanger van Epstein plots spoorloos verdwenen TDS

24 september 2019

15u10

Bron: ANP/GLOBE 2 Celebrities Franse speurders hebben huiszoekingen verricht in het Parijse luxeappartement van de overleden Amerikaanse miljonair en veroordeelde Jeffrey Epstein. Ook vielen ze binnen bij het Franse modellenbureau van Jean-Luc Brunel, één van zijn handlangers. Dat zei een bron van het parket van Parijs. Maar verdacht genoeg blijkt die goede vriend van de overleden miljardair plots compleet van de aardbodem verdwenen te zijn.

Epstein bezat een luxeappartement aan de Avenue Foch in het 16e arrondissement van Parijs, het arrondissement met de hoogste woningprijzen van Frankrijk. De bron, die een eerder bericht van het radiostation France Info bevestigde, zei dat de huiszoekingen afgerond zijn. De doorzoekingen betroffen ook de gebouwen van Karin Models, een bureau opgericht door Epstein-handlanger Jean-Luc Brunel, in een onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen dat zich tot buiten de Verenigde Staten heeft uitgebreid.

Jean-Luc Brunel wordt ervan beschuldigd via zijn modellenbureau tienermeisjes te hebben geronseld voor Epstein. Al leek hij niet bepaald van plan te zijn om aan het onderzoek mee te willen werken, gezien de modellenscout plots spoorloos lijkt verdwenen. Volgens gerechtelijke bronnen zijn zowel Interpol als de Franse diensten volop bezig hem op te sporen, om te kunnen achterhalen of hij overleden is, of net rent voor zijn leven.

(lees verder onder de foto)

Een geest

“Hij is als een geest verdwenen en heeft geen enkel spoor achtergelaten”, zegt een onderzoeker uit Parijs. “Hij heeft geen adres meer, zijn toegang tot het internet en sociale media werden volledig verbroken en geheime zoekacties naar de man in delen van Europa, Amerika en zelfs Zuid-Amerika draaiden op niets uit. Het lijkt wel alsof iedereen die veel weet van Epstein van de radar verdwijnt. Wij vermoeden dat hij overleden is, of dat hij uit vrees voor een proces is gevlucht om ergens aan een nieuw leven te beginnen.”

Vóór zijn verdwijning ontkende de Fransman nochtans met klem de beschuldigingen. “Ik ontken ten zeerste dat ik tijdens mijn werk als scout of manager van modellenbureaus ongeoorloofde feiten of vergrijpen heb gepleegd”, klonk het toen. Jean-Luc Brunel kwam in het vizier van de diensten toen Thysia Huisman, een voormalig Nederlands model, getuigde op haar 18de te zijn verkracht door een Fransman die een belangrijke schakel lijkt in het seksnetwerk van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Die vermeende dader bleek niet veel Jean-Luc Brunel te zijn, een van de belangrijkste ‘leveranciers’ van jonge meisjes.

De verkrachting vond volgens de intussen 46-jarige Huisman plaats in 1991, nadat ze gedrogeerd werd. Brunel was destijds een grote naam in de Parijse modewereld. Huisman hield het verhaal jarenlang voor zich, maar komt er nu mee naar buiten in de hoop dat hij alsnog boet voor zijn daden. Ze is niet de enige vrouw die de Fransman beschuldigt. “Ik ben slechts één van de velen”, klinkt het dan ook.

(lees verder onder de foto)

Seksnetwerk

Zonder het te beseffen, lijkt Huisman destijds kennis te hebben gemaakt met een seksnetwerk dat zijn weerga niet kent. De precieze banden tussen Brunel en Epstein worden dus nog onderzocht, maar waren in elk geval hecht. Epstein werd gearresteerd op 6 juli en pleitte niet schuldig op beschuldigingen van kindermisbruik en mensenhandel, waarvan tientallen minderjarige meisjes het slachtoffer werden. Hij overleed op 10 augustus in zijn gevangeniscel op 66-jarige leeftijd.

De conclusie van het autopsierapport was dat hij zichzelf had opgehangen in afwachting van zijn proces. Virginia Giuffre, die een rechtszaak aanspande in de VS, beschuldigde Epstein ervan haar als “seksslavin” te hebben gebruikt en zei dat ze gedwongen was te slapen met bekende politici en zakenmensen, onder wie Brunel. Ook tal van grote namen hadden connecties met de van omvangrijk misbruik beschuldigde multimiljonair, van Prins Andrew tot Bill Clinton tot Donald Trump.