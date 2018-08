Als YouTubers op de vuist gaan, doen ze dat goed: alles wat je moet weten over de boksmatch van Logan Paul en KSI TK

26 augustus 2018

10u14

Bron: The Independent, BBC 4 Celebrities Gisterenavond stapten Logan Paul en KSI, twee populaire YouTubers, in een uitverkochte Manchester Arena in de boksring. Meer dan 15.000 mensen keken toe hoe de twee elkaar zes ronden lang te lijf gingen, en meer dan 800.000 mensen bekeken het evenement via een livestream. Maar hoe is het allemaal zover kunnen komen? En wie ging er uiteindelijk met de overwinning aan de haal?

Twee YouTubers die elkaar uitdagen tot een boksmatch alsof het doorwinterde professionals zijn, het klinkt als een slechte grap. De twee kerels meenden het echter doodserieus. Na maanden van beledigingen en uithalen stapten de Amerikaan Logan Paul - een dikke 18 miljoen abonnees - en de Brit KSI - een slordige 19,5 miljoen - gisteren de boksring in.

Een half uur en zes ronden later werd de handdoek in dezelfde ring gegooid en... won er niemand. Hoewel Logan Paul de eerste ronden domineerde, bleek de conditie van KSI iets sterker, waardoor die de laatste ronden de bovenhand nam. Onder luid boegeroep van de aanwezigen besloot de jury uiteindelijk dat de wedstrijd op een gelijkspel eindigde. De twee lieten het echter niet aan hun hart komen. Ze verklaarden allebei dat ze vonden dat zij de rechtmatige winnaar waren - onder het uiten van heel wat laster en eerroof - en beloofden al snel dat er een rematch zou komen.

Bij de broertjes van beide YouTubers, die bij wijze van voorprogramma eveneens een robbertje vochten, kon er wel een winnaar uitgeroepen worden. Jake Paul versloeg zijn collega-YouTuber ComedyShortsGamer (Deji Olatunji is zijn echte naam) en daagde toen prompt Chris Brown uit voor zijn volgende gevecht.

Strijd der populariteit

Maar hoe kwam dit bizarre gevecht eigenlijk tot stand? Daarvoor moeten we terug naar vorig jaar, toen Joe Weller en Theo Baker (aka Malfoy) - beiden ook werkzaam op het videoplatform - de eerste bokswedstrijd tussen YouTubers organiseerden. Joe Weller won de match, maar het was vooral KSI - echte naam Olajide William 'JJ' Olatunji - die met de aandacht ging lopen. De Brit, die zich op zijn kanaal vooral bezighoudt met gamen, vloggen en bedenkelijke opmerkingen maken tegen vrouwen, pochte toen dat hij Joe Weller sowieso in de pan had gehakt en daagde hem toen uit voor een nieuwe boksmatch.

KSI voegde de daad bij het woord en versloeg Joe in februari. Hij had daarna duidelijk de smaak te pakken en richtte zijn pijlen op Logan Paul. "Ik heb de kampioenengordel", klonk het niet zo bescheiden. "Als er een andere YouTuber is die hem ook wil, kom hem maar halen. Jake Paul of Logan Paul. Welke Paul maakt me niet uit, bring it!"

De reden waarom de 23-jarige Logan de uitdaging accepteerde is vermoedelijk dezelfde als waarom KSI hem in de eerste plaats aanviel. De populariteit van Paul zat begin dit jaar serieus in het slop, nadat hij een bedenkelijke vlog online zette waarin hij een Japans 'zelfmoordbos' introk. Hij vond toen ook effectief een lijk en bracht die persoon ook (onherkenbaar) in beeld. Een tsunami aan woede en protest was het gevolg. Paul haalde de vlog snel offline, maar het kwaad was al geschied: hij zag enkele lucratieve contracten geannuleerd worden en kroop maanden door het stof. Hij kon dus op het moment van de uitdaging dus best wat afleiding gebruiken.

Win-win

Wat volgde waren een paar maanden waarin de twee zich voorbereidden op de vechtpartij - en dat natuurlijk allemaal netjes online in beeld brachten - en intussen beledigingen over en weer slingerden. De twee hadden duidelijk goed naar Mayweather en McGregor gekeken en hypeten de match zoveel mogelijk op. Ze noemden de match algauw 'het grootste gevecht in de geschiedenis van het internet'. Uiteindelijk gingen ze ook zelf geloven in de rivaliteit: tijdens de officiële weging eerder deze week gingen de twee elkaar bijna te lijf en moest de security tussenbeide komen.

Een beetje belachelijk, zou je kunnen zeggen, maar de twee bereikten wel hun doel. Hoewel uiteindelijk niemand een kampioenenriem kreeg, zou je best kunnen zeggen dat ze allebei gewonnen hebben. De arena was uitverkocht en meer dan 800.000 mensen hadden 8 euro over om de officiële livestream te volgen - niet slecht voor twee amateurs. Er wordt ook geschat dat nog eens meer dan een half miljoen mensen de match illegaal bekeken. Om over de weddenschappen (The Independent schat dat er meer dan 250.000 euro bij de kantoren gepasseerd is) nog maar te zwijgen. Hoeveel van al dat geld naar KSI en Logan Paul zal gaan, is niet bekend, maar je mag er zeker van zijn dat het hen zowel financieel als op vlak van populariteit geen windeieren heeft gelegd.