Als een echte toeriste: dochter van Phil Collins verkent Brussel en Antwerpen TDS

11 juni 2018

10u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Actrice Lily Collins (29), dochter van muzikant Phil Collins en zijn tweede vrouw Jill Tavelman, is in het land. De Britse, vooral bekend van haar rollen in ' The Blind Side' en 'Abduction', duikt al enkele dagen op diverse plekken in Brussel en Antwerpen op, en deelt haar avonturen via de sociale media.

Lily werkt hier opnames af voor de BBC-versie van 'Les Miserables' die deels in ons land wordt opgenomen. Lily zal de rol van Fantine vertolken in de tv-serie. Op een foto op Instagram is te zien hoe enkele straten in Brussel worden omgetoverd tot set. Toch is het niet alleen werken wat de klok slaat, want Collins geniet ook als een echte toeriste van alles wat de steden te bieden hebben. Genieten van de zonsondergang boven Brussel, of een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen en de grote markt. Ze liep er zelfs Sneeuwwitje, van wie zelf in de huid kroop in de film 'Mirror Mirror', tegen het lijf! Kortom: Lily is duidelijk in haar nopjes.

Seen on set... Een foto die is geplaatst door null (@lilyjcollins) op 08 jun 2018 om 21:55 CEST

Sunset over this little town... Een foto die is geplaatst door null (@lilyjcollins) op 07 jun 2018 om 18:50 CEST

Antwerpen for the day... Een foto die is geplaatst door null (@lilyjcollins) op 09 jun 2018 om 17:13 CEST

Prince Charming, where you at?... Een foto die is geplaatst door null (@lilyjcollins) op 10 jun 2018 om 00:20 CEST

Tourist nap time... Een foto die is geplaatst door null (@lilyjcollins) op 09 jun 2018 om 20:01 CEST

Lees ook: Hoe Lily Collins 15 kilo afviel voor haar nieuwe film