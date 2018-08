Alles om niet failliet te gaan: model Katie Price lanceert lijn van seksspeeltjes TDS

05 augustus 2018

18u34

Bron: ANP 0 Celebrities Katie Price komt binnenkort met een eigen lijn van seksspeeltjes. Dat schrijft Daily Star Sunday. Het 40-jarige glamourmodel hoopt met de inkomsten hiervan haar financiën weer op orde te krijgen.

"Katie zei tegen mij dat wanneer al het andere misgaat, seks nog altijd verkoopt", vertelt een insider. "Dat is hoe ze het gaat spelen. Ze haalt Jordan terug om haar financiën te herstellen. Ze zei dat het logisch was om weer terug te gaan naar haar oude imago. Jordan bezorgde haar roem en ze is ervan overtuigd dat Jordan haar zal redden."

Katie zou tegen vrienden gezegd hebben dat ze zichzelf na drie huwelijken ziet als een seksexpert. Ze is dan ook van plan om speeltjes in allerlei soorten en maten uit te brengen. De onderneming moet haar uit de geldproblemen helpen. Onlangs moest Price wegens geldnood tientallen (huis)dieren de deur uitdoen en zou ze haar villa te koop gaan zetten.

Price begon haar carrière als glamourmodel onder de naam Jordan. Nadat haar televisiecarrière in 2004 van de grond kwam door haar deelname aan het realityprogramma I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! ging ze over op haar echte naam.