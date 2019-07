Allereerste kindster sleepte zijn moeder voor de rechter Van Charlie Chaplin naar The Addams Family

21 juli 2019

Bron: Primo 0 Celebrities De naam Jackie Coogan zegt je wellicht niets en toch heeft deze Amerikaanse acteur twee iconische rollen op zijn palmares. In 1921 deelde hij met Charlie Chaplin de hoofdrol in ‘The Kid’ en werd zo het allereerste kindsterretje in Hollywood. Ongeveer 40 jaar later stond hij opnieuw in the picture, dit keer als Uncle Fester in de grappige en oorspronkelijke griezelreeks The Addams Family. Maar er is meer: naar hem werd in de staat Californië een wet genoemd, die het fortuin van kindsterren beschermt tegen al te graaizuchtige ouders of familieleden.

Het feit dat die wet naar hem genoemd is, is geen toeval. Coogan spande immers een proces aan tegen zijn moeder en stiefvader, die naar zijn zeggen een groot deel van zijn fortuin verkwist hadden. Het proces hield Hollywood in de ban en leverde Coogan de helft van het resterende kapitaal – iets meer dan 100 000 dollar - op.

Coogan, geboren in 1914, was als driejarige peuter al te zien in de stomme film ‘Skinner’s Baby’. En twee jaar later mocht hij al even in beeld met Charlie Chaplin in ‘A Day’s Pleasure’. Maar de grote doorbraak kwam er in 1921 met zijn glansrol in ‘The Kid’ met opnieuw Charlie Chaplin. Een vriendschap die overigens jaren standhield. Want toen Coogan besliste tegen zijn ouders te procederen, had hij nauwelijks geld om zijn advocaten te betalen, maar werd hij door Chaplin uit de nood geholpen.

Het succes als kindster ten spijt, liep het leven van Coogan niet over rozen. Toen hij als jonge twintiger met zijn vriend Brooke Hart, erfgenaam van een rijke familie, de parking van een grootwarenhuis verliet, werd de wagen klemgereden en sleurden twee mannen Hart uit de wagen. Coogan bleef ongedeerd maar verweesd achter. Enige tijd later werden twee mannen aangehouden die meteen opbiechtten dat Hart de dag van zijn ontvoering al om het leven gebracht was.

Vier vrouwen

Een nieuw drama voltrok zich in 1935 toen hij de enige overlevende was van een auto-ongeval dat onder meer zijn vader en de drie andere inzittenden het leven kostte. Coogan belandde maandenlang in een depressie, hij had immers een uitstekende band met zijn vader.

Kort daarna leerde zijn moeder een andere man kennen met wie ze uiteindelijk ook trouwde. Maar al snel bleek dat het hem om het geld te doen was, ook al realiseerde zijn moeder zich dat nauwelijks. Coogan spande dus een proces aan tegen zijn moeder en stiefvader.

Ook zijn liefdesleven liep, in tegenstelling tot zijn carrière, niet van een leien dakje. In 1938 leerde hij op de set van ‘College Swing’ de actrice Betty Grable kennen, met wie hij enkele maanden later in het huwelijksbootje stapte. Twee jaar daarna volgde een eerste echtscheiding en nog geen jaar later trouwde hij met Flower Perry. Met haar kreeg hij een zoon, maar dat kon niet beletten dat het huwelijk na twee jaar opnieuw op de klippen liep. Met zijn derde vrouw, Ann McCormack, hield hij het vijf jaar vol. Hij hield er een dochter aan over. Zijn vierde vrouw, Dorothea Lamphere, was een danseres en met haar kreeg hij twee kinderen, een zoon (die enkele jaren na zijn dood verongelukte) en een dochter.

Hartstilstand

Met zijn carrière ging het in die periode veel beter. De enige onderbreking was tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin hij zich als vrijwillig piloot – hij had toen al vliegervaring – aanbood. Hij werd door zijn makkers geprezen voor zijn moed en kreeg voor zijn talrijke missies ook een paar mooie onderscheidingen.

In de jaren zestig beleefde Coogan een tweede topperiode als acteur toen hij gevraagd werd om de rol van Uncle Fester te spelen in de legendarische griezelkomedie The Addams Family, een reeks waarvan in de jaren negentig een remake gemaakt werd met onder andere Anjelica Huston in de hoofdrol. Die rol als Uncle Fester leverde hem talrijke bijrollen op in diverse films en tv-series zoals in ‘Girl Happy’ naast Elvis Presley.

Zijn gezondheid zou uiteindelijk het einde van die rijkgevulde carrière betekenen. Hij werd nierpatiënt en moest aan de dialyse. Hij was amper 69 toen hij in Santa Monica aan de gevolgen van een hartstilstand overleed.