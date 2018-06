Allereerste beelden: Gio Kemper wordt Aladdin in Vlaamse musical Melissa Van Ostaeyen

20 juni 2018

13u45

Bron: Eigen berichtgeving 143 Celebrities De wereld ligt aan de voeten van de 26-jarige Giovanni Kemper. Niet alleen scoort hij als acteur met de Studio 100-serie 'Nachtwacht', hij liet ook al zijn zangtalent zien in 'Steracteur Sterartiest' en trekt het land rond met de Ketnetband. Op zijn vijfde zette hij zijn eerste stapjes in de musicalwereld. Na rollen in grote producties zoals 'The Lion King' en 'Oliver!' kaapt hij nu een grote hoofdrol weg: die van Aladdin.

Tussen de opnames van een 'Nachtwacht'-album, zijn werk op de tv- en filmset én nu ook de nieuwe musical, houdt hij amper - "nee, géén" - vrije tijd over. "Ik heb geen minuut voor mezelf", lacht de jonge creatieveling. "Er is altijd wel iets te doen. Als ik een weekend niet op de set sta, treed ik op als zanger."

Toch is hij alsnog erg blij met deze nieuwe, toch ook wel tijdrovende hoofdrol. "Ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat ik terug in die musicalwereld zou rollen, na 'Steracteur' en 'Nachtwacht'. Toch, ik heb altijd gezegd, er zijn twee musicals waar ik écht in mee zou willen doen, 'Aladdin' en 'Tarzan'. En om dan ineens de titelrol aangeboden te krijgen in die eerste, dat voelt erg goed!"

Op zoek naar 'de klik'

Geen Aladdin zonder Jasmine, maar naar haar zijn ze nog op zoek. "Ik mag zelf mee kiezen wie mijn tegenspeelster wordt en daar ben ik heel dankbaar voor", legt hij uit. "Je kan immers niet met iedereen een even goede klik hebben. We willen volop gaan voor een authentiek gevoel." Of hij al iemand in gedachten heeft? "Nee, ik weet zelf nog maar net dat ik gecast ben, dus ik heb de kans nog niet gehad om er goed over na te denken."

Druk, druk, druk

Over 'Nachtwacht' gesproken, ook dat gaat hard. "Ja, niet normaal. Ik heb pas gehoord dat de cd op 4 staat in de ultratop, dat hadden we niet zien aankomen. We zijn nu bezig met de opnames van seizoen 4, en volgende maand trekken we naar de filmset." Tussen al die projecten door houdt hij echter geen seconde tijd over voor zichzelf. "Nee, ik heb geen vrije tijd! (lacht) Het is enorm druk, dat kan ik niet ontkennen. Heb ik overdag vrij treed ik op met RFF, een cover-partyband. In het weekend treden we op met de Ketnetband of zijn er opnames voor een videoclip gepland. Daarnaast zijn er de tv-opnames en ben ik ook nog bezig met het schrijven van mijn eigen muziek. Ach, ik ben nog jong, ik vind dat ik nu nog moet en kan bewijzen wat er in me zit."

Kan niet kiezen

Een creatieve duizendpoot als Gio kan veel kanten op: acteren, zingen, dansen, musical... Waar liggen zijn ambities voor later? "Ik heb 13 jaar op een dansacademie gezeten in Amsterdam en heb altijd gedacht dat dans hét ding voor mij was, in combinatie met zang dan wel. Maar na 'So You Think You Can Dance' en drie jaar fulltime danslessen geven, is die passie een beetje vervangen door de drang om te acteren. Ik ben nieuwsgierig en kan ook redelijk snel uitgekeken raken op dingen. Waar sta ik binnen 15 jaar? Ik zou het te gek vinden om net als Clouseau in een uitverkocht Sportpaleis te zijn met mijn eigen muziek, maar ik zou even goed Koen De Bouw achterna willen gaan en blijven acteren. Voorlopig hou ik het bij acteren én zingen, en dan zien we wel."

'Aladdin', de musical, geproduceerd door James Cooke en Bob Jennes van Uitgezonderd, regie van Jaak Lema, script door Tijl Dauwe en muziek van Sam Verhoeven. Speelt vanaf 18 mei tot 9 juni in Stadsschouwburg Antwerpen, Ethias Theater Hasselt en Capitole Gent. Meer info en tickets via: www.uitgezonderd.be.