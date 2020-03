Allemaal slachtoffer van ‘de vloek’: deze kindsterren ontspoorden volledig TDS

06 maart 2020

16u00 9 Celebrities Amanda Bynes (33) was een kindster, en het vroege succes heeft haar mentale gezondheid aangetast. O ok de reputatie van deze vroegere sterren kreeg in de loop der jaren een serieuze deuk. Amanda Bynes (33) was een kindster, en het vroege succes heeft haar mentale gezondheid aangetast. Haar familie wil nu zelfs haar op handen zijnde huwelijk verbieden , omdat Amanda volgens hen “een risico voor haarzelf én voor de mensen om haar heen is”. Een ster zijn op je tiende, het lijkt fantastisch. Maar dikwijls tuimelt zo iemand later op trieste wijze van zijn of haar voetstuk. In Hollywood hebben ze het over ‘de vloek van de ex-kindsterretjes’.ok de reputatie van deze vroegere sterren kreeg in de loop der jaren een serieuze deuk.

De jongste jaren ving Amanda Bynes meermaals de aandacht met wat ze allemaal uitspookte. Ze werd meermaals betrapt op dronkenschap achter het stuur en drugsbezit. “Amanda heeft hulp nodig, alleen beseft ze dat zelf niet”, klonk het. Het voormalige kindsterretje, die dankzij tv-series op jeugdzender Nickelodeon een échte ster werd, werd brabbelend tegen zichzelf gezien in New York, ze gooide de meest bizarre berichten op Twitter en probeerde in een vlaag van zinsverbijstering het huis van een oude dame in brand te steken.

En nog erger: ze beschuldigde haar vader valselijk van seksueel misbruik. Dit alles zorgde ervoor dat Amanda in de psychiatrie terechtkwam. Ze werd behandeld voor schizofrenie en een bipolaire stoornis. Toen ze uit de kliniek ontslagen werd, durfde niemand met zekerheid zeggen dat Amanda Bynes echt genezen was. Volgens haar ouders - die alle beslissingen nu in haar plaats nemen - is Amanda spijtig genoeg nog altijd “een verwarde jonge vrouw”.

Britney Spears (38)

De afgelopen jaren gingen de wildste verhalen rond over Britney Spears. Zo zou ze tegen haar wil ‘opgesloten’ zijn in een kliniek en zou haar zieke vader het kwade brein daarachter zijn. Spears reageerde zelf op alle geruchten via een filmpje op Instagram, waarin ze duidelijk maakte dat haar familie een zeer zware periode doormaakte en dat ze het daar erg moeilijk mee had.

Het was nochtans net zo rustig rond het Disney-kindsterretje van weleer. Britney werd op elfjarige leeftijd bekend toen ze auditie deed voor het populaire kinderprogramma ‘The Mickey Mouse Club’. Toch werd ze pas echt tot superster gebombardeerd toen ze op zestienjarige een monsterhit scoorde met ‘Hit Me Baby One More Time’. Het begin van een succesverhaal, maar het succes woog te zwaar.

In 2004 keerde het tij en kwam Britney vaker negatief dan positief in de media. Zo was er haar veelbesproken huwelijk met danser Kevin Federline (41). Ze ging er met hem vandoor terwijl hij nog een zwangere vriendin had. In 2006 ontspoorde hun huwelijk, waarna een gevecht om de voogdij volgde. Om te ontsnappen aan de realiteit ging Britney zwaar feesten. Met alle gevolgen van dien, want in 2007 meldde de zangeres zich bij een afkickkliniek. Ze kreeg een inzinking en scheerde haar hoofd kaal. Dat wordt nog steeds gezien als haar dieptepunt. Tegenwoordig gaat het gelukkig beter, al toont ze zich nog steeds labiel bij momenten. Recent werd een onverzorgd uitziende Britney op straat gespot. De mama van twee zonen maakte volgens ooggetuigen ‘een verdwaasde indruk’.

Lindsay Lohan (33)

Aan Lindsay Lohan heeft de Amerikaanse pers al jarenlang een vette kluif. Ze dook als kind op in meer dan zestig reclamecampagnes op tv en was al snel te zien in allerlei kaskrakers, waarmee ze de wereld overtuigde van haar talent. Maar drank, drugs en foute vrienden deden haar in de afgrond storten. Ze werd meermaals betrapt op dronken rijden en zat verschillende keren in de cel voor drugsbezit en diefstal. Ook verbraste Lindsay al haar geld. Ze werkte zich diep in de schulden en moest haar huizen verkopen.

En dan was er nog dat bizarre ‘reddingsmanoeuvre’ in Parijs, waarbij Lindsay Lohan naar eigen zeggen “Syrische vluchtelingen van kidnapping probeerde te redden”. Ze zei tegen een dakloze vrouw dat ze haar kinderen aan haar moest afstaan, wat Lindsay een fikse oorvijg van de moeder in kwestie opleverde. Lindsay lijkt nu eindelijk weer haar leven in handen te hebben genomen. Ze is te zien in de nieuwe film ‘Among the Shadows’, en ze wil ook met nieuw werk als zangeres uitpakken. “De toekomst ziet er weer móói uit”, zegt ze.

Macaulay Culkin (39)

Hij is één van de bekendste en meest weggedeemsterde kindsterren. De vader van Macaulay Culkin wilde voor zijn zoon een bloeiende Hollywoodcarrière. Daarom begon Macaulay al op zijn vierde te acteren. Bij ons werd het blonde jongetje uiteraard vooral bekend dankzij de ‘Home Alone’-films. Op z’n dertiende was Macauley al miljonair. Maar niet lang daarna kregen zijn ouders zware ruzie over het geld van hun zoon. Macauley - die recent onthulde dat zijn vader hem mishandelde - nam geen filmrollen meer aan tot die financiële affaire was opgelost. Het was het begin van het einde voor hem.

Macauley verdween naar de achtergrond. En het ging pas écht bergafwaarts met deze ex-kindster nadat zijn vriendin, actrice Mila Kunis (36), hem na acht jaar plotseling verliet. Macauley zocht zijn toevlucht in drank en drugs. In zijn donkerste periode gaf hij maandelijks zo’n 3.100 euro uit aan heroïne en ketamine. De neerwaartse spiraal waarin Macauley gevangen zat, was duivels. In Hollywood ging men ervan uit dat de ooit zo succesvolle ‘Home Alone’-ster een vogel voor de kat was. “Als we morgen het nieuws van zijn dood vernemen, zal dat geen verrassing zijn”, klonk het. Intussen gaat het veel beter met Macaulay. “Er is opnieuw liefde, ik geniet van mijn leven”, zegt hij. Maar hij heeft zijn carrière onherstelbare schade toegebracht. De kans dat hij ooit opnieuw van het magische sterrendom mag proeven, is klein.

Shia LaBeouf (33)

Nadat hij zorgeloos opgroeide in Californië, raakte Shia LaBeouf bekend door zijn hoofdrol in de Disney Channel-serie ‘Even Stevens’. De jongen bleef acteren, met grote rollen in kaskrakers als ‘Transformers’, ‘I, Robot’ en ‘Eagle Eye’. Maar de jaren daarna bleef de agenda van Shia LaBeouf angstvallig leeg. De jonge acteur kwam ettelijke keren in opspraak. De reden: Shia had diverse aanvaringen met de politie en dat kostte hem opdrachten.

De ‘Transformers’-acteur werd aangeklaagd voor huisvredebreuk. Hij draaide ook volledig door toen hij op Times Square in New York verwikkeld raakte in een hoogoplopende ruzie met een zwerver. En hij ging volledig uit zijn dak toen agenten hem oppakten voor openbare dronkenschap. Shia slingerde racistische beledigingen naar het hoofd van één van de politiemannen.

“Ik heb niks meer. Niemand geeft mij nog een kans”, zei Shia. “Ik moet leren leven met mijn fouten en mijn eigen stoep schoonvegen voor ik weer aan het werk kan. Ik probeer creatief te blijven en te leren van mijn fouten. Ik heb er een rommeltje van gemaakt, dat geef ik toe.”

Miley Cyrus (27)

Popster Miley Cyrus wilde enkele jaren geleden dringend van dat brave ‘Hannah Montana’-imago af. Zij speelde die rol als kind in de gelijknamige Disney Channel-serie, met een hoop schandalen tot gevolg. Om de haverklap dook ze plots ergens (half)naakt op, even vaak showde ze haar nogal obscene ‘dansjes’ of twerkte ze erop los. Ook leek Miley haar tong maar niet in haar mond te kunnen houden, letterlijk. En ze vond het nodig om haar cannabisverslaving van de daken te schreeuwen. Ja, Miley deed blijkbaar niets liever dan schandalen aan elkaar rijgen.

Ze heeft hoe dan ook een enorme schare fans en is één van de meest succesvolle popsterren ter wereld. Van december 2018 tot augustus 2019 was Miley getrouwd met de Australische filmacteur Liam Hemsworth (30). Inmiddels is ze een beetje tot inkeer gekomen. “Als ik die beelden van een aantal jaren geleden nu zie, schaam ik me”, aldus de ‘nieuwe’ Miley. “Ik snap niet hoe ik dat allemaal kon doen. Die persoon is een vréémde voor mij. Dat ben ik niet. Tenminste, niet meer.”

Demi Lovato (27)

Ze stond jarenlang bekend als een braaf sterretje, nadat ze als jong tienermeisje beroemd was geworden met haar rol in de Disney-film ‘Camp Rock’. Helaas kon Demi Lovato niet om met de roem en sukkelde ze een zelfvernietigend pad op: een alcohol- en drugsverslaving, een eetstoornis en ernstige mentale problemen. Het ging zo ver dat haar manager op het punt stond om ontslag te nemen en Demi aan haar lot over te laten. Op haar negentiende liet ze zich opnemen in een afkickkliniek om van alcohol, heroïne en cocaïne af te raken.

De jaren daarop leek het beter te gaan, want in haar documentaire ‘Simply Complicated’ meldde Demi trots dat ze al een hele tijd clean was. Tot 2018. Eerst bracht ze een nieuw nummer uit met de titel ‘Sober’ (nuchter, red.) waarin ze evenwel zong dat ze was hervallen. Een maand later liep het dramatisch fout: een overdosis. Demi werd met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.

Op 26 januari van dit jaar trad Demi Lovato voor het eerst weer op: ze was erg emotioneel toen ze op het gala van de Grammy’s ‘Anyone’ zong, een nummer dat gaat over haar gevecht met verslavingen en haar zoektocht naar hulp.

Bella Thorne (22)

Bella Thorne wilde als kind helemaal geen ster worden, zegt ze zelf: “De enige reden waarom ik ging acteren, was om ons gezin financieel te kunnen ondersteunen.” Haar vader overleed toen Bella negen was, waardoor het gezin nog maar moeilijk de eindjes aan elkaar kon knopen. “Denk je nu werkelijk dat ik een Disney-meisje wou worden? Denk je echt dat ik daarvoor stond te springen?”, zei Bella tijdens een interview. “We zouden letterlijk op straat zijn beland mocht ik die rol (in de Disney-serie ‘Shake It Up’, red.) niet hebben gespeeld! Het is mij alleen maar om het geld te doen, hoor!” Bij Disney waren ze natuurlijk razend om die uitspraak. Logisch dat Bella andere oorden opzocht.

Sinds haar vertrek bij Disney is Bella veelvuldig onder vuur komen te liggen. Voor het verspreiden van naaktfoto’s van haarzelf kwam ze in een mediastorm terecht. En dat gebeurde ook toen ze de lakens deelde met Scott Disick (36), de ex van Kourtney Kardashian (40). Ook doken er heel wat onfrisse verhalen op over haar divagedrag. En begin vorig jaar veroorzaakte Bella opschudding toen uitgerekend zij, een voormalig kindsterretje van Disney, met een seksfilm uitpakte: ‘Her & Him’.

Justin Bieber (26)

Justin Bieber is - dankzij YouTube - al sinds zijn dertiende beroemd. En dat is niet gezond voor een mens, weet hij nu. “Het ene moment was ik een jongen uit een klein dorpje in Canada, het volgende werd ik overal geprezen en vertelden miljoenen mensen me dat ze van me hielden en hoe geweldig ik was. Als je dit soort dingen vaak genoeg hoort als je jong bent, ga je erin geloven”, zei hij.

Op zijn twintigste had Justin naar eigen zeggen “alle slechte beslissingen gemaakt die je maar enigszins in je leven kán maken.” Hij begon met harddrugs en werd opgepakt voor rijden onder invloed en voor het deelnemen aan straatraces. Een woordvoerder van de politie vertelde dat Bieber had toegegeven dat hij die hele dag marihuana had gerookt, antidepressiva had geslikt en bier had gedronken.

Zijn huwelijk met model Hailey Baldwin (23) heeft Justin wel deugd gedaan. De popzanger is een stuk kalmer nu. Hij is zelfs heel religieus geworden en is lid van de erg controversiële Hillsong Church. Met zijn nieuwste album ‘Changes’ heeft Justin Bieber een record gebroken. Hij is de jongste solo-artiest ooit die met zeven albums na elkaar telkens de hoogste notering in de Billboard-albumlijst heeft bereikt. Justin verbreekt hiermee zelfs het record van Elvis Presley.