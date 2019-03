Alleen met deze regels van vrouwlief Coleen kan voetballer Wayne Rooney zijn huwelijk redden SD

27 maart 2019

12u26

Bron: The Sun 0 Celebrities Coleen Rooney (32) heeft het gehad met de wilde uitspattingen van haar echtgenoot, D.C. United-speler Wayne (33). Daarom legt ze hem nu enkele strenge regels op. Houdt hij zich daar niet aan, dan is hun huwelijk voorbij.

Anderhalf jaar geleden liep het voor de eerste keer goed fout tussen Coleen en Wayne, toen de voetballer samen met de Britse Laura Simpson betrapt werd in haar auto. Hij reed drie keer harder dan toegestaan, wat hem een rijverbod en een taakstraf opleverde. Thuis zorgde het voor flinke ruzies. Maar Wayne leerde zijn lesje niet, en werd twee maanden geleden gespot toen hij urenlang shotjes zat te drinken met barmeisje Vickie, terwijl zijn vrouw braaf thuis op hem zat te wachten. In eerste instantie wilde Coleen dat hij naar een afkickkliniek zou gaan, maar Wayne kon haar toch overtuigen dat hij vooral met zijn vrienden op café zat, en niet met Vickie.

Maar Coleen bleek alle drama toch beu te zijn en besloot maatregelen te nemen, zo vertelt een naaste van de familie. “Coleen is Wayne door dik en dun blijven steunen, maar toen hem de les spellen niet werkte, was regels opstellen haar laatste optie.” En die regels zijn best uitgebreid. “Ten eerste wil Coleen een einde maken aan zijn obsessie met videospelletjes. Ze eist dat hij meer tijd thuis doorbrengt met zijn familie, en minder in een aparte kamer waar hij naar een scherm staart. Ze is wanhopig en wil dat Wayne een einde maakt aan zijn kinderachtige capriolen en eindelijk volwassen wordt. Nu wil ze dus samen met de familie thuis eten, zodat ze opnieuw een band kunnen krijgen, en voorziet ze ook tijd om alleen met Wayne door te brengen.”

De voetballer lijkt ook vastbesloten om zijn relatie met Coleen te herstellen en te vechten voor hun gezin. Het koppel heeft samen vier zonen: Kai (9), Klay (5), Kit (3) en Cass Mac (1). “Ze is vastbesloten dat haar 11-jarige huwelijk zal blijven duren, en haar regels geven Wayne de wake-up call die hij heel erg nodig had. Nu hij weer op het juiste pad is, kan Coleen niet gelukkiger zijn.”