Alle Kardashians stoppen met hun apps

20 december 2018

10u42

De gezusters Kardashian hebben aangekondigd dat ze in het nieuwe jaar al hun apps stopzetten. Dat maakte Kim Kardashian bekend op haar officiële website.

"We hebben de afgelopen jaren een ongelooflijke ervaring gehad met jullie allemaal via onze apps, maar we hebben de moeilijke beslissing genomen om niet langer door te gaan met het updaten ervan in 2019", aldus Kim. "We hopen echt dat je net zo veel plezier hebt beleefd aan deze reis als wij, en we kijken uit naar wat ons te wachten staat", zo besluit ze.

De Kardashian-clan lanceerde hun individuele apps in 2015. Die zijn erop gericht om fans een meer persoonlijke kijk op hun leven te geven. Elke app heeft een andere focus: zo richt Kendall zich op mode, Kylie op muzieklijsten en make-up tutorials, Kim op schoonheid en Khloe op gezondheid en fitness.