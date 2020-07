Alison Brie vertelt over haar eerste ontmoeting met echtgenoot Dave Franco: “48 uur lang drugs en seks” SDE

22 juli 2020

20u15

Bron: Page Six 0 Celebrities Acteurs Alison Brie (37) en Dave Franco (35) zijn ondertussen al zo’n drie jaar getrouwd. In ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ doet Alison nu hun eerste ontmoeting uit de doeken. En die was behoorlijk pikant, klinkt het.

“Het is een erg romantisch verhaal, en erg lief", zegt Alison Brie. “Het begint in New Orleans, tijdens Mardi Gras, waar alle geweldige liefdesverhalen beginnen.” Volgens de ‘Glow’-actrice liep ze Dave Franco tegen het lijf op de luchthaven van New Orleans, waar ze samen met haar vriendin Jules was. De vrouwen nodigden hem uit om samen met hen te gaan dineren. “En toen toonde m'n vriendin een geweldig staaltje matchmaking”, klinkt het.

Tijdens het eten stuurde Jules een berichtje naar Alison, waarin stond dat ze het moest aanleggen met Dave. “Ja, graag”, antwoordde Alison. Zonder dat de actrice het echter wist, toonde Jules de berichten aan Dave. Ook hij bleek geïnteresseerd, maar hij moest van Jules beloven dat hij Alison niets zou zeggen over de berichten.

Later gingen Alison en Jules samen naar het toilet. “Ik ben niet zeker of hij me wel leuk vindt", twijfelde Alison, waarna Jules bekende dat Dave wel degelijk geïnteresseerd was. Maar ook zij moest beloven om niets te zeggen. “Het was echt perfect, want we konden allebei het restaurant verlaten en genieten van een avond vol drank en losbandigheid, omdat we een sexy geheim hadden: we wisten dat de andere persoon geïnteresseerd was. Dus toen volgden 48 uur vol drugs, seks en heel veel zoenen."

Eenmaal terug in New York nam Dave Alison mee uit eten. Daarna liet hij een geheime berichtje achter in haar trui, waarin hij haar vroeg om mee te gaan naar Parijs, waar hij een film moest opnemen. “Hoe kon ik nee zeggen?”

Vier jaar later, in 2015, verloofde het koppel zich. Uiteindelijk trouwden ze in 2017 tijdens een geheime ceremonie.