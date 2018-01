Alison Brie verdedigt schoonbroer James Franco: "Niet alles wat ze over hem zeggen is waar"

MVO

22 januari 2018

06u30 0 Celebrities Volgens zijn schoonzus Alison Brie zijn niet alle aantijgingen aan het adres van James Franco waarheidsgetrouw. Dat verklaarde de 'GLOW'-actrice in een interview met E! op de rode loper van de SAG Awards.

Alison, die is getrouwd met James' broer Dave, brak in het gesprek wel een lans voor alle vrouwen die naar buiten komen met verhalen over seksueel misbruik. "Boven alles blijft het essentieel dat iedereen die zich slachtoffer voelt het recht heeft om die ervaring te delen", aldus de actrice. "Ik steun mijn familie natuurlijk, en niet alles waarover geschreven is, is waarheidsgetrouw, dus wachten we tot we alle informatie hebben. Maar natuurlijk is dit de tijd om te luisteren, dus dat is wat we proberen te doen."

Vijf vrouwen beschuldigen Franco ervan zich ongepast te hebben gedragen in zijn rol als acteerleraar en mentor. Hij zou onder meer kwaad zijn geworden als leerlingen aan de filmschool die hij oprichtte weigerden topless- of naaktscènes op te nemen. Volgens één van hen heeft hij ook een keer de bescherming die actrices dragen tijdens het filmen van seksscènes tijdens de opnames verwijderd.

De acteur heeft laten weten dat hij zijn "eigen kant van het verhaal" heeft, maar dat hij daar uit respect voor de MeToo-beweging niet mee in de publiciteit wil treden.