Alicia Silverstone gaat scheiden MVO

27 februari 2018

07u00 0 Celebrities Actrice Alicia Silverstone zet na dertien jaar een punt achter haar huwelijk. Dat heeft een woordvoerder van de Clueless-ster maandag bekendgemaakt.

"Ze houden nog veel van elkaar en blijven goede vrienden", aldus de zegsvrouw over Alicia en muzikant Christopher Jarecki. "Maar ze hebben gezamenlijk besloten om uit elkaar te gaan na twintig jaar samen. Ze hebben een zoon die ze samen blijven opvoeden."

Alicia en S.T.U.N.-frontman Christopther leerden elkaar kennen in 1997. Na acht jaar daten traden ze in 2005 in het huwelijk. In 2011 werd zoon Bear Blu geboren.