Alicia Keys onder vuur: “Ik laat niet toe dat ze mijn kind steelt”

29 december 2019

14u25

Zangeres Alicia Keys (38) wordt behoorlijk onder vuur genomen. Een zekere Jahna Sebastian (33) heeft op Instagram een lang bericht geschreven over hoe de stiefmoeder van haar dochtertje Nicole haar het bloed onder de nagels haalt. Hoewel ze Alicia, die getrouwd is met de vader van Nicole, Swizz Beatz (41), niet bij naam noemt, is het wel duidelijk dat het om haar draait.

Even een korte schets van de gezinssamenstelling. Rapper Swizz Beatz is de verbindende factor. De man heeft vijf kinderen, bij vier vrouwen. De 19-jarige Nasir Dior, die hij kreeg met Nichole Levy. Kasseem Dean Jr, 13, met Mashonda Tifrere. Zijn enige dochter Nicole (11) kreeg hij samen met zangeres Jahna Sebastian. En momenteel is de man gelukkig getrouwd met Alicia Keys, met wie hij nog twee zonen kreeg.

Het is naar die laatste vrouw dat Jahna nu op Instagram heeft uitgehaald. In een lang bericht verwijst ze telkens naar ‘de stiefouder’, maar het is wel duidelijk dat het om Alicia Keys gaat. De vrouw waarmee Swizz Beatz momenteel samenwoont. “Ik houd niet van drama, maar ik heb er genoeg van”, begint Jahna haar relaas. “Eerst en vooral: Nicole woont al heel haar leven bij mij in het Verenigd Koninkrijk, en ik voed haar elke dag weer op. Ik heb haar het leven gegeven en zorgde ervoor dat ze Brits Staatsburger werd, aangezien we allebei vluchtelingen waren. Deze stiefouder voedt mijn kind niet op. Integendeel, ze verhinderde al verschillende dingen in het verleden, waar ik nooit iets over gezegd heb.”

(Lees verder onder de foto.)

iPhone

Het grote probleem lijkt te draaien om een iPhone die Alicia voor Nicole kocht, met bijhorend Apple ID. “Zonder mijn toestemming, terwijl ik toch Nicole’s echte en enige moeder ben”, klinkt het verontwaardigd in Jahna’s bericht. “Het staat duidelijk vermeld op de website van Apple dat zo’n Apple ID voor minderjarigen enkel aangemaakt kan worden met toestemming van de ouders, en dat aankopen enkel kunnen gebeuren onder ouderlijke supervisie. (...) Nergens staat er: ‘maak een Apple ID aan voor je stiefkind’. Niemand vroeg om mijn toestemming. De stiefouder antwoord nooit op mijn telefoontjes of emails en deed recent nog of ze niet wist wie er aan de lijn was, terwijl mijn nummer wel degelijk opgeslagen is in haar telefoon. Daarnaast worden mijn beslissingen om Nicole’s toegang tot sociale media zoals TikTok tijdelijk te beperken, gewoon naast zich neergelegd. (...) Van zodra Nicole naar de Verenigde Staten ging, ontdekte ik dat haar TikTok-account opnieuw was geactiveerd, zonder mijn toestemming. Niet alleen is dit een poging om mijn kind om te kopen met een iPhone, een Apple ID, toegang tot sociale media, maar het is ook een manipulatie tegen mijn opvoeding die ervoor kan zorgen dat het kind in de war raakt. Ze praat niet met me over Nicole. En for the record, het gaat niet over een ‘beter' of ‘groter’ cadeau. Op een bepaald moment ging ik Nicole een iPhone 11 geven, die ik al had gekocht. Het gaat erom dat je ervoor probeert te zorgen dat een kind je leuk vindt door te doen alsof je erom geeft, terwijl je de wensen van de moeder negeert.”

(Lees verder onder de foto.)

Umi

Maar Jahna heeft nog een groot probleem met Alicia’s manier van opvoeden. “Op hetzelfde moment waarop de iPhone verscheen, wilde de stiefouder dat Nicole haar ‘Umi’ begon te noemen, wat ‘Moeder' in het Arabisch betekent. Ook al heb ik al verschillende keren doorheen de jaren duidelijk gemaakt dat ik niet akkoord ben dat eender welk kind de naam ‘mama’ gebruikt voor iemand anders. Ik heb daarover gesproken met haar familieleden en dat erg duidelijk gemaakt. De broers van Nicole noemen me bij mijn naam, Jahna. De andere moeders worden bij hun naam genoemd. Nicole noemt hen bij hun naam, ook al brengt ze ook met hen tijd door en zien ze haar graag. Als deze stiefmoeder zich echt zou inzetten voor vrouwenemancipatie en om haar zusters zou geven, dan zou ze zich niet willen onderscheiden van de andere drie vrouwen, en de rechten van andere vrouwen niet willen schenden. In het bijzonder de rechten van moeders." En ze besluit: “Ik laat niet toe dat ze mijn kind steelt.”

Keuze

In een alweer verwijderde reactie antwoordde Swizz Beatz, haar ex, op de beschuldigingen. “Allereerst: Nicole heeft geen eigen telefoon", schreef hij. “Ten tweede: dat is mijn telefoon die ik niet meer gebruik, dus ze kan je bellen in plaats van dat jij haar belt op mijn telefoon, op zoek naar haar. Ten derde: niemand dwingt Nicole om hem of haar ook maar iets te noemen. Ze koos ervoor om haar ‘Umi’ te noemen! Ik zou mijn kinderen nooit iets laten doen dat ze niet willen. Einde verhaal. Ten vierde: we hebben net nog gepraat aan de telefoon, en toen had je niets van dit alles te zeggen. Je was lief en vriendelijk. Je hebt mijn nummer. Als er een probleem is, bel mij dan. Stop hiermee.”