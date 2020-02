Alicia Keys is na vier jaar nog steeds 'on fire': comeback met nieuw album, boek en wereldtour JOBG

10 februari 2020

00u00 0 Celebrities Alicia Keys (39) is na vier jaar 'back in business'. De New Yorkse brengt volgende maand haar zevende album uit, waarna ze op tournee vertrekt en in juni halt houdt in het Sportpaleis. Om haar comeback te vieren, gaf ze een exclusief privéconcert in Londen. Wij waren erbij.

Geen gigantische arena voor de zangeres die vijftien Grammy's op haar kast heeft staan, wel een miniconcertzaal buiten het centrum van Londen, voor maximum 400 genodigden. Kroonluchters tegen het plafond en stijlvolle grote spiegels tegen de in witte gips bezette muur: alsof je in een balzaal uit een Disneyfilm bent terechtgekomen. Na vier jaar zonder nieuwe muziek maakt Alicia Keys er haar comeback. De Amerikaanse wil van dichtbij voelen hoe mensen daarop reageren en een grote arena is daarom een no-go. "Ik voel jullie liefde en dat is heerlijk. Uiteindelijk is liefde alles wat we willen en nodig hebben in ons leven", spreekt de soul- en r&b-zangeres haar select publiek toe - zwart leren petje op, lange strakke vlecht in het haar.

Vertrouwde piano

De liefde, daar schreef ze in het verleden nog over en daar draait haar zevende studioalbum 'Alicia' ook rond. "Een meditatie over de liefde en het leven, als een viering", zo vat Alicia haar plaat zelf samen. "Muziek beschrijft ons leven. Op dat vlak zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen voor mij", gaat ze verder. "Ik kijk er superhard naar uit om weer op het podium te staan, en om aan mijn tour te beginnen deze zomer. Komaan mensen, show me some love!"

Ook Keys' grootste hits 'No One', 'Empire State of Mind', 'If I Ain't Got You' en 'Girl on Fire' passeren de revue. Die laatste uit 2012 omvat het helemaal. Zittend of rechtstaand achter haar vertrouwde piano: met haar krachtige en loepzuivere stem vult ze de hele zaal. En dan is er nog die lieve, dankbare lach.

Na enkele nummers staat Alicia al behoorlijk te zweten. Geen wonder, want haar nieuwste album bevat enkele pittige nummers. 'Underdog' kennen we sinds een tweetal weken en lijkt, met een catchy refrein, op weg richting hit. Alicia riep er zelfs de hulp van Ed Sheeran voor in. "Een underdog is iemand van wie verwacht wordt dat hij verliest in het leven. Met dit nummer wil ik aantonen dat zelfs zo iemand kan opstaan en het kan maken", vertelde ze daar eerder al over, verwijzend naar haar eigen leven.

Prostitutie en drugs

Alicia is de dochter van een Italiaans-Ierse moeder en een Afro-Amerikaanse vader, en groeide op in Harlem - in de jaren 80 en 90 de zwarte en arme wijk van New York, waar ook rappers als A$AP Rocky en Tupac Shakur het leven zagen. "Ik ben opgevoed in de gekste en gevaarlijkste omstandigheden, vol prostitutie en drugs. Mijn moeder stond alleen in voor mijn opvoeding en ik moest mijn plan trekken. Altijd alleen naar huis. Ze leerde mij hoe ik de trein moest nemen toen ik amper tien jaar was. Noch zij noch ik dacht dat ik het ooit zou kunnen maken."

Al bleek Harlem ook de vruchtbare grond om haar muzikale wortels te zaaien. Op haar zevende begon Alicia met piano en op haar veertiende schreef ze haar eerste nummer 'Butterfly', dat ze op haar debuutalbum 'Songs in a Minor' uit 2001 zette.

'Alicia' komt op 20 maart uit. Op 31 maart volgt haar autobiografie 'More Myself' en op 12 juni houdt ze - na zeven jaar - halt in het Sportpaleis. Tickets en info via teleticketservice.com.