Alicia Keys in nieuwe boek: “Ik heb mijn hele leven een masker opgezet”

25 maart 2020

18u50

In haar nieuwe boek 'More Myself' dat volgende week uitkomt, schrijft Alicia Keys over haar levenslange emotionele strijd met zichzelf. "Ik baseerde mijn leven op het streven naar perfectie, en dat was erg beklemmend", zegt de zangeres in het Amerikaanse tijdschrift People.

Keys vertelt dat ze zich in 2006, toen haar carrière begon, ‘leeg’ voelde van binnen. “Ik ben een vrouw die wil praten over waarheid en empowerment. Maar toen ik naar mezelf keek, realiseerde ik me dat ik al mijn hele leven een masker heb opgezet.”

De 39-jarige zangeres schrijft in haar boek dat ze dicht bij een emotionele inzinking was vanwege haar stressvolle carrière. Ook vertelt ze dat ze steun en liefde vond bij haar man, de 41-jarige Swizz Beatz, met wie ze in 2010 trouwde en zonen Egypt (9) en Genesis (5) kreeg. Maar de worstelingen met zichzelf en onzekerheden bleven haar leven ook daarna jarenlang doordringen.

Terugkijkend op het begin van haar carrière zegt de ‘Fallin’’- zangeres: “Ik was niet nep, maar ik probeerde nep-idealen waar te maken. Het was een gewoonte waar ik vanaf moest. Nu voel ik me een open boek.”

Vorige week maakte Alicia bekend dat haar toer rond de biografie en nieuwe album ‘ALICIA’ uitgesteld moest worden vanwege het coronavirus. Het boek is nog steeds te verkrijgen vanaf 31 maart.