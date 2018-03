Alicia Keys beledigt Kelly Clarkson in 'The Voice', maar zij kan er niet om lachen MVO

06 maart 2018

Alecia Keys mispakte zich in 'The Voice' aan haar strijd om een deelnemer voor zich te winnen. Als jurylid wilde ze de jonge zanger zó graag in haar team dat ze beweerde dat zij de enige was die zo'n breed stembereik had als hij. Ze vergat echter één ding, dat ze in hetzelfde jurypanel zat als Kelly Clarkson, een artieste die bekendstaat om haar krachtige stem.