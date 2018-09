Alice Cooper stelt iedereen gerust: "Johnny Depp voelt zich geweldig" TK

03 september 2018

Bron: ANP 0 Celebrities Rockveteraan Alice Cooper heeft berichten die suggereren dat zijn Hollywood Vampires-bandgenoot Johnny Depp problemen heeft met zijn gezondheid weggelachen. Cooper zegt tegen Metro dat gitarist Depp "zich geweldig voelt".

Recente foto's van Depp leidden tot de nodige bezorgdheid over de gezondheid van de gitarist en filmster. Op de foto's lijkt hij er uitgemergeld en broos uit te zien, maar Copper waarschuwt fans 'dat ze de hype niet moeten geloven'. "Ik hoor dat Johnny Depp 51 kilo weegt, dat zijn lever ontbreekt en dat hij depressief is. Ik ben met hem op tour en ik heb hem nog nooit gezonder gezien, ik heb hem nog nooit gelukkiger en gezonder gezien. Hij is de gelukkigste kerel die ik ken en hij speelt beter gitaar dan ooit. En hij lacht bijna altijd. Ik ben de hele dag bij de man in de buurt, dus ik weet wat er aan de hand is", vertelt Cooper tegen Metro.

Puinhoop

Depp heeft de afgelopen twee jaar heel wat strijd geleverd, onder meer met voormalige managers, advocaten en zijn ex-vrouw Amber Heard. Daarbij doken berichten op dat de financiële situatie van Depp een puinhoop is.

Een ander hoofdpijndossier is de zaak die tegen hem aangespannen is wegens mishandeling van locatiescout Gregg Brooks op een filmset. Depp ontkent niet dat hij heeft geslagen, maar claimt dat dat uit zelfverdediging was en dat hij er daarom niet voor kan worden vervolgd. In zijn verweer voor de rechtbank zei de acteur dat hij niet alleen vreesde voor zijn eigen veiligheid, maar dat ook regisseur Brad Furman bedreigd werd, meldt The Blast.

Depp werd in juli aangeklaagd door Brooks. De acteur zou zich misdragen hebben op de set nadat hij al de hele dag gedronken had. Depp lokte volgens Brooks ruzie uit en stompte hem vervolgens tweemaal in zijn ribben.