Alexander Skarsgård spendeerde Thanksgiving in het ziekenhuis MVO

15u19 2 EPA Alexander Skarsgard Celebrities Een feestdag in mineur voor Zweedse acteur Alexander Skarsgard. Hij raakte donderdag gewond aan zijn hand, en moest meteen naar het ziekenhuis gebracht worden.

In een bericht op Instagram bedankt Alexander het verplegend personeel van de eerste hulp van een ziekenhuis in Lachute. "Vandaag bedank ik verpleegster Rosalie en dokter Taleb. Dankzij hun snelle en heldhaftige optreden leef ik nog", schrijft hij grappend bij een bloederige foto van zijn hand.

Volgens Entertainment Tonight vond het incident plaats op de set van 'The Hummingbird Project'. In de film speelt de 41-jarige Skarsgard naast Jesse Eisenberg en Salma Hayek. Gelukkig ging het om een kleine wonde, en is de kans groot dat hij nog op tijd naar huis kon om een stukje kalkoen mee te pikken.

Today I give thanks to nurse Rosalie and doctor Taleb at the local hospital in Lachute, Quebec. Their swift and heroic action saved my life. #snitchesgetstitches Een foto die is geplaatst door Rex Danger (@rexdanger) op 23 nov 2017 om 18:53 CET