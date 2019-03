Alex Rodriguez, het lief van J.Lo, alweer beschuldigd van overspel SD

28 maart 2019

12u17

Bron: The Sun 0 Celebrities Alex Rodriguez (43) wordt er door een Britse voormalige playmate van beschuldigd dat hij haar om een triootje smeekte, enkele weken voor hij Jennifer Lopez (49) ten huwelijk vroeg. Eerder al deden geruchten de ronde dat de voormalige honkballer zijn zangeres bedrogen zou hebben.

Zoe Gregory (44) vertelt in een interview dat Alex Rodriguez haar al sinds 26 december vorig jaar berichten stuurt. Daarin vraagt hij haar om triootjes en stuurt hij haar dick pics. Gregory vertelt: “Hij was als een vuile hond. Hij leek een behoeftige, geile kerel.” In januari stopten de berichtjes. In maart vroeg Rodriguez Jennifer Lopez ten huwelijk.

De voormalige playmate hoopt dat Jennifer Lopez haar conclusies trekt uit het verhaal. “Jennifer Lopez is geweldig en ze verdient dit niet. Terwijl hij alles klaarmaakte om met haar te trouwen, smeekte hij mij om seksfilmpjes, vroeg hij om af te spreken en om afspraken te maken met andere meisjes. Jennifer moet echt wakker worden. Ik voel me er slecht over en ik vind het niet fair.”

Amper een paar dagen na zijn aanzoek werd Rodriguez al beschuldigd van overspel met de vrouw van een andere honkballer. De vrouw, Jessica, was echter snel om de beschuldigingen te ontkennen.