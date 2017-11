Alessandra Ambrosio hangt haar Victoria's Secret-vleugels aan de haak KDL

15u19

Bron: People 0 AFP Alessandra Ambrosio afgelopen week tijdens de Victoria's Secret show in Shanghai. Celebrities Alessandra Ambrosio heeft de geruchten bevestigd: ze stopt binnenkort als Victoria's Secret Angel.

De 36-jarige Braziliaanse is samen met Adriana Lima het bekendste gezicht van het lingeriemerk, maar na de modeshow op 2 december in Londen is het voor Alessandra over en uit: ze zal de bekende vleugels niet meer dragen en met 'Victoria's Secret-pensioen gaan'. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar ik ben dat ik voor dit prachtige merk heb mogen werken dat mij en vrouwen wereldwijd inspireert. Zelfs in mijn wildste dromen had ik me nooit kunnen inbeelden dat ik zeventien Victoria’s Secret Fashion Shows zou lopen", reageert het model op Instagram.

Alessandra debuteerde in 2001 als Angel toen ze 20 jaar oud was. In 2010 had ze de eer om het pronkstuk, de beha ter waarde van iets meer dan 2 miljoen euro, te dragen. In 2014 moest ze die eer delen met haar collega Adriana en in 2011 stond Alessandra zelfs nog zwanger op de catwalk.

Words cannot describe how grateful I am to have been working for this amazing brand that inspires me and women all over the world. In my wildest dreams I would have never imagined doing 17 Victoria’s Secret Fashion Shows. Thank you Ed, and all my Victoria’s Secret family for making these memories unforgettable. Last night was so emotional to say goodbye to my #angel sisters but we put on the biggest and best show ever. I could not have done this without all the love and support from my fans. It gives me great pride to be part the Victoria’s Secret movement! I will always be cheering for you! Love you forever ❤️ Een foto die is geplaatst door Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) op 21 nov 2017 om 12:20 CET