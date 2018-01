Alec Baldwin veroordeelt collega's die Woody Allen laten vallen MVO

08u30 0 EPA Alec Baldwin Celebrities Acteur Alec Baldwin is boos op alle collega's die de afgelopen dagen regisseur Woody Allen hebben laten vallen. Hij haalt uit naar de mensen die opeens spijt betuigen over hun samenwerking.

Onder meer actrice Rebecca Hall en acteur Timothée Chalamet, die beiden te zien zijn in de nieuwste film van Allen, schenken hun salaris voor de film aan organisaties die seksueel geweld tegen vrouwen bestrijden. Zij deden dit vanwege een onderzoek naar Allen na beschuldigingen van zijn adoptiedochter Dylan Farrow. Farrow beschuldigt haar adoptiefvader al jaren van ongewenst gedrag.

"Woody Allen is onderwerp van onderzoek geweest en is vervolgens niet aangeklaagd", stelt Baldwin, die zelf voor de films Blue Jasmin en To Rome with Love met de Newyorkse regisseur werkte. "Ik vind het heel oneerlijk en droevig dat iedereen hem nu opeens afvalt. Ik wil niet klachten van slachtoffers negeren of bagatelliseren. Maar er moet heel secuur met zulke aanklachten worden omgegaan. Niet alleen voor de mogelijke daders, maar ook voor de slachtoffers zelf."

'A Rainy Day in New York' vertelt over een twee jonge mensen die tijdens een regenachtig weekend in New York allerlei avonturen beleven. De film moet later dit jaar in première gaan.