Alec Baldwin verdedigt zich: “Ik was niet op de hoogte van Black Out Tuesday” SDE

03 juni 2020

19u08

Celebrities Alec Baldwin (62) heeft flink wat kritiek over zich heen gekregen nadat hij, uitgerekend op Black Out Tuesday, een foto van zichzelf met regisseur Woody Allen (84) postte op sociale media. Daarmee wilde hij zijn eigen podcast te promoten.

De reden waarom mensen hier boos over waren is dat Baldwin voorbij ging aan de Black Lives Matter-beweging. Miljoenen mensen postten een zwart vlak op hun sociale media kanalen, om daarmee hun steun uit te spreken voor gediscrimineerde zwarte Amerikanen.

Niet zo bij Alec. "Vandaag schuift Woody Allen via Zoom bij mij aan om te praten over hoe het is om te leven in New York, om samen te werken, comedy's te regisseren en over zijn nieuwe autobiografie waarin hij openlijk spreekt over zijn gehele leven en ingaat op de beschuldigingen van seksueel misbruik," schreef Alec bij zijn Instagram-post.

Toen Baldwin via de negatieve reacties doorkreeg dat dit niet heel erg handig van hem was, schoot hij in de verdediging. "Ik had geen idee dat deze dag in het leven geroepen was. De professionele levens van mensen kunnen niet altijd stilgelegd worden omdat er politiek iets gaande is op dat moment."

