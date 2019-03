Alec Baldwin twijfelt om opnieuw vader te worden: “Wanneer mijn kinderen afstuderen, ben ik 85" SD

21 maart 2019

20u13 0 Celebrities Alec Baldwin (60) is duidelijk een familieman. De acteur heeft al vijf kinderen, maar denkt er samen met zijn vrouw Hilaria (35) toch over na om nog een zesde kindje aan zijn groeiende gezinnetje toe te voegen. Al zijn daar voor- en nadelen aan, beseft hij.

Samen met Hilaria heeft Baldwin al vier kinderen: Carmen Gabriela (5,5), Rafael Thomas (3,5), Leonardo Ángel Charles (2,5) en Romeo Alejandro David (10 maanden). Uit zijn vorige huwelijk met Kim Basinger werd dochter Ireland (23) geboren. De acteur geeft toe dat hij af en toe met Hilaria praat over een mogelijk vijfde kindje. “Oh ja, zij is zeker klaar voor de uitdaging. Ik ben diegene die er niet klaar voor is. Wanneer mijn kinderen afstuderen, zal ik 85 zijn!” Maar de acteur ziet zeker ook voordelen aan kinderen krijgen op latere leeftijd. “Zoals mijn vrienden zeggen: wanneer mijn kinderen later, wanneer ze tieners zijn, uit hun raam klimmen en écht stoute dingen gaan doen, dan zal ik het niet moeten horen, want ik zal sowieso al doof zijn. (lacht.) Ach, we zullen wel zien wat er gebeurt.”

Alle grapjes terzijde gelaten, is de acteur zich maar al te goed bewust van zijn plaats in zijn gezin. “Mijn vrouw is de ster. Mijn kinderen houden van me, en ze vinden me geweldig, maar zodra mijn vrouw binnenloopt, zijn ze weg. Mijn vrouw is daar eigenlijk het grootste slachtoffer van, want hoeveel hulp we ook hebben - en we werken allebei, dus we hebben wel wat hulp nodig - ze willen alleen maar hun moeder. Ik wil alleen maar zeggen dat ik heel erg goed om kan met de kinderen tot mijn vrouw thuiskomt. Dan word ik onzichtbaar.”