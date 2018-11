Alec Baldwin moet voorkomen voor parkeerruzie MVO

26 november 2018

18u05 0 Celebrities Alec Baldwin moest maandag vanwege een parkeerruzie voorkomen bij een rechtbank in New York. De 60-jarige acteur kreeg het op 2 november aan de stok met een 49-jarige automobilist.

De andere man probeerde te parkeren op een plek die een familielid van Baldwin vrijhield. Daarop kreeg hij ruzie met Baldwin. De man zegt dat Baldwin hem in het gezicht heeft geslagen, hij moest na het opstootje met pijn aan zijn kaak en nek naar het ziekenhuis.

Baldwin, bekend van ‘Pearl Harbor’, ‘The Departed’ en ‘30 Rock’, wordt beschuldigd van poging tot mishandeling en intimidatie.

De advocaat van Baldwin weerspreekt de aantijgingen. “Er is onbetwistbaar videobewijs dat laat zien dat meneer Baldwin niemand heeft geslagen”, zegt hij. “Meneer Baldwin heeft geen enkele overtreding begaan. We hebben er alle vertrouwen in dat deze zaak na gedegen onderzoek snel en toereikend in de rechtszaal zal worden afgedaan.”