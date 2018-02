Alec Baldwin krijgt eigen talkshow, zelfs nadat de vorige flopte MVO

28 februari 2018

08u34 1 Celebrities Alec Baldwin krijgt zijn eigen talkshow op de Amerikaanse televisie. De show begint al aanstaande zondag, meteen na de uitreiking van de Oscars.

De show is gebaseerd op Alecs podcast op de New Yorkse publieke radio. In de aflevering van komende zondag zijn Jerry Seinfeld en Kate McKinnon te gast bij de acteur. Volgens zender ABC zullen er wekelijks acteurs, comedians, politici en andere nieuwsmakers aanschuiven bij Sundays With Alec Baldwin. Bedoeling is dat zij een wat langer gesprek voeren dan bij de meeste talkshows het geval is.

Alhoewel de eerste aflevering op dat tijdstip wordt uitgezonden, is het niet helemaal duidelijk of het programma een 'late-night show' wordt. Alec zegt in een verklaring: "Ik ben enthousiast over de show en dankbaar naar ABC toe omdat ze me een kans geven in wat, toegegeven, een volle markt is."

Het is de tweede keer dat Alec Baldwin een talkshow op zich neemt. In 2013 maakte hij kort 'Up Late With Alec Baldwin', dat ongeveer dezelfde opzet had als het nu aangekondigde programma. De show werd na vijf afleveringen van de buis gehaald.