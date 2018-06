Alec Baldwin heeft geen last van zijn ego: "Absoluut, ik zou president kunnen worden" TK

12 juni 2018

08u30

Bron: ANP 0 Celebrities Als Alec Baldwin zich verkiesbaar zou stellen, zou hij in het Witte Huis belanden. Dat beweerde de acteur gisteren bij de radioshow van Howard Stern. "Het zou de grappigste, spannendste, gekste campagne worden", mijmerde de Trump-imitator in het interview. "En ik zou absoluut winnen, duizend procent zeker."

Later ging Alec serieuzer in op een politieke carrière. Op de stelling van Howard dat het toch opmerkelijk zou zijn als de acteur de hoop van de Democratische partij zou worden, antwoordde hij: "Dat ben ik niet. Ik zeg dit alleen omdat niemand een idee heeft wie het wel gaat doen. Ik hoop dat een geweldige persoon zich meldt."

Toch liet hij wel enige politieke ambitie doorschemeren. "Ik zou heel graag in aanmerking komen voor zo'n positie. Om alles weer wat logischer te maken. Er zijn zoveel zaken die dit land nodig heeft die zo voor de hand liggen."

In het gesprek vertelde Alec ook dat hij van twee 'machtige personen in Washington' heeft vernomen dat Melania Trump een grote fan is van zijn rol als haar echtgenoot in sketchshow Saturday Night Live. "Blijkbaar kijkt ze er online naar. Ze moet dan heel hard lachen en roept de hele tijd: 'dat is 'm, dat is 'm'."