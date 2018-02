Alec Baldwin heeft een nieuwe heup KDL

07 februari 2018

16u39 0 Celebrities Alec Baldwin is onder het mes gegaan. De 59-jarige acteur kreeg een nieuwe heup, dat onthulde zijn vrouw Hilaria op Instagram.

"Morgenochtend moeten we fris en fruitig in het ziekenhuis zijn voor zijn heupoperatie", schrijft ze bij een foto van haar en Alec. "Duim voor ons. We gaan licht eten, ontspannen en diep inademen", schreef de 34-jarige Hilaria dinsdag. Woensdag schreef ze bij een nieuwe foto dat de operatie goed verlopen is.

Hilaria is momenteel in verwachting. Het vierde kindje van haar en Alec wordt een jongetje. Alec heeft uit zijn vorige huwelijk met Kim Basinger nog een dochter.

Thank you for your kind wishes. I know many of you are anxious to hear how he is doing. We have been here since very early...All went well in surgery and I am with him in recovery. 💛 to all #wegotthis2018 Een foto die is geplaatst door null (@hilariabaldwin) op 07 feb 2018 om 16:26 CET