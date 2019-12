Alec Baldwin behaalt kleine overwinning in ‘parkingruzie’ SDE

27 december 2019

15u09

Bron: Page Six 0 Celebrities Alec Baldwin (61) heeft donderdag waarschijnlijk opgelucht de rechtbank verlaten. De rechter verwierp namelijk een van de aanklachten die sinds november tegen hem lopen, na een ruzie om een parkeerplaats. Dat schrijft Page Six.

In november raakte Alec Baldwin voor zijn appartement in New York in een gevecht verwikkeld met Wojciech Cieszkowski. De reden? Baldwins vrouw Hilaria hield een parkeerplek vrij voor haar man, maar motorrijder Cieszkowski manoeuvreerde zich snel op die plaats. Het kwam tot een woordenwisseling tussen de twee mannen, waarbij Cieszkowski beschuldigde van slagen. Baldwin heeft altijd ontkend, al gaf hij aan de opgeroepen politieagenten wel toe dat hij “die klootzak die mijn plek inpikte” geduwd had.

Nu heeft Cieszkowski Baldwin dus voor de rechter gedaagd. Niet alleen voor die vermeende slagen, maar ook omdat de acteur in de media vertelde dat hij vreesde dat de motorrijder zijn vrouw zou aanrijden. Laster en eerroof, vond de man. Maar daar is rechter David Cohen het niet mee eens. “De woorden die de beschuldigde gebruikt, zijn geen woorden die de eiser van een bepaalde misdaad beschuldigen. Het zijn woorden vol frustratie over de manier waarop iemand rijdt.”

Baldwin moet wel nog in de rechtbank verschijnen voor vermeende slagen en verwondingen. Het is niet de eerste keer dat de temperamentvolle acteur in de problemen komt. In 2011 werd hij uit het vliegtuig gezet omdat hij weigerde om het spelletje op zijn telefoon uit te zetten. Drie jaar later hielden twee agenten hem tegen toen hij met zijn fiets in de foute richting in een enkelrichtingstraat reed. Zijn niet zo subtiele antwoord? “Go f*ck yourself!”