Album Zayn Malik on hold na breuk met Gigi Hadid: "Te veel liedjes gingen over haar"

26 maart 2018

08u17 0 Celebrities Zayn Malik zou de meeste liedjes van zijn aanstaande album hebben geschrapt nu zijn relatie met Gigi Hadid over is. Volgens Daily Mail gingen veel nummers over het half-Nederlandse model.

De twee maakten begin deze maand bekend dat hun relatie na ruim twee jaar op de klippen was gelopen. Alhoewel ze daarbij lieten weten dat de breuk een gezamenlijk besluit was, zou het toch vooral Zayn zijn die met liefdesverdriet kampt. Dat zou dan ook de reden zijn waarom hij de liedjes over Gigi niet wil uitbrengen.

"Zayn werkt al achttien maanden aan het album, het grootste gedeelte daarvan was hij hoteldebotel van Gigi, dus daar schreef hij over. Er zijn allerlei nummers over hun liefde en passie. Dat is nu pijnlijk voor hem", aldus een bron van de krant.

Volgens de insider is de 25-jarige zanger druk in de weer met het schrijven van vervangende muziek, die juist over de breuk met Gigi zou gaan. Hij zou hopen dat dat creatieve proces hem helpt met het verwerken van zijn liefdesverdriet.