Alanis Morissette worstelt voor de derde keer met postnatale depressie

07 oktober 2019

Bron: People 0 Celebrities In augustus werd Alanis Morissette (45) voor de derde keer moeder, van zoontje Winter Mercy. Maar in een bericht op haar website geeft de zangeres toe dat ze opnieuw worstelt met een postnatale depressie. “Het voelt als een geniepig aapje met een machete”, klinkt het.

Alanis Morissette is altijd erg open geweest over haar worsteling met postnatale depressie. Die had ze al bij de geboorte van haar eerste twee kinderen, maar ook nu haar derde kind, Winter Mercy, in augustus geboren werd, heeft ze er last van. Dat schrijft ze op haar website. “Ik was niet zeker of ik dit keer last zou hebben van postnatale depressie en angsten. Of, zoals ik het noem: postnatale activiteit of postnatale loopgraven die doordrenkt zijn met teer.” Ze vervolgt: “Deze gebeurtenis heeft zoveel weerhaakjes. Hormonen. Slaapgebrek. Mistigheid. Fysieke pijn. Isolatie. Angst. Herstellen van de geboorte, en deze nieuwe baby-engel samenvoegen met de oudere baby-engelen. Het huwelijk. Verschillende triggers van posttraumatische stressstoornis. Overstimulatie. Dit lichaam.”

Al is er wel een voordeel, zegt de zangeres. “Ik heb dit al eens meegemaakt, en ik weet dat er ook een andere kant is. En die andere kant is mooier dan wat mijn door postnatale depressie geplaagde geest zich ooit kon voorstellen. Ik heb gezien hoe de dingen beter werden nadat ik het al twee keer doormaakte. En ik ben vastbesloten om dat nog een keer te doen. Dit keer is er ook veel meer steun. Ik wist beter wat er zou gebeuren, dus ik heb me ook beter voorbereid. Met hulp, eten, vrienden, zon en hormonen.”

“Maar ondanks alle voorbereiding is postnatale depressie nog steeds een geniepige aap met een machete.” En Morissette roept haar fans dan ook op om vrouwen die net als zij aan die depressie lijden, met tederheid en begrip te behandelen.