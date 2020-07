Alanis Morissette gebruikt drugs om “God te vinden” SDE

06 juli 2020

12u18

Bron: Rolling Stone 0 Celebrities De Canadese zangeres Alanis Morissette (46) is niet vies van wat drugs. Dat vertelt ze in een interview met Rolling Stone.

Wanneer haar gevraagd wordt of ze op het nummer ‘Nemesis' over psychedelische drugs zingt, antwoordt Alanis Morissette: “Ja. Ik heb geëxperimenteerd met heel veel portalen om God te vinden. Sommigen waren tijdelijk, maar zetten het raam wel op een kier. Ik ben een nieuwsgierig meisje, dus ik experimenteer met de meeste dingen.” Toch was het geen eenzijdig positieve ervaring. “Ik heb heel veel vrienden die de ervaring, waarbij het ego wordt uitgewist, erg krachtig vonden. Maar ik ben een beetje een angstig vogeltje. Er zit constant zoveel informatie in m’n hoofd, die sowieso al m’n ego uitwist, ook al heb ik niets genomen. Ik heb zeker niets nodig om me te helpen om dat te bereiken."

