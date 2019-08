Alain Delon (83) herstelt in Zwitserland van beroerte KVE

08 augustus 2019

22u42

Bron: ANP 2 Celebrities De Franse acteur Alain Delon (83) herstelt in Zwitserland van een beroerte die hij weken geleden heeft gehad. Hij is aan de beterhand. Dat heeft zijn oudste zoon Anthony laten weten.

Na zijn beroerte werd Delon in een ziekenhuis in Parijs geopereerd. Hij heeft daar drie weken gelegen. "We zaten met de hele familie aan zijn bed, mijn broer, mijn zus en mijn moeder Nathalie", aldus Anthony Delon.

Alain Delon is een van grootste acteurs die de Franse film heeft voortgebracht. Hij werkte met regisseurs als Luchino Visconti en Jean-Pierre Melville. Delon maakte furore met films als Rocco e i suoi fratelli (1960), Plein Soleil (1960), Le Samouraï (1967) en La Piscine (1969), Le Cercle rouge (1970) en Un Flic (1972).