Al vijf jaar samen en pas nu verschijnen Mila Kunis en Ashton Kutcher voor het eerst op de rode loper als koppel KDL

09u32 0 Photo News Celebrities Ashton Kutcher en Mila Kunis zijn dit weekend samen op de rode loper verschenen. Niets speciaals zou je denken, maar dat is het wel. Hoewel de acteurs al meer dan vijf jaar een koppel vormen, was dit de eerste keer dat ze als koppel op de rode loper verschenen.

Het echtpaar deed dat niet in Hollywood, maar in Silicon Valley, waar de Breakthrough Prizes, belangrijke wetenschapsawards, werden uitgereikt. Mila en Ashton reikten tijdens de ceremonie één van de awards uit.

In het verleden verschenen Ashton en Mila al eens samen op de rode loper, maar toen waren ze nog geen koppel. Ze speelden toen enkel een koppel in de sitcom 'That '70s Show'. Ondertussen zijn de twee gelukkig getrouwd en hebben ze twee kinderen: Wyatt (3) en Dimitri (1).